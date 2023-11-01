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منوعات
هذه الأبراج ستحصل على كل ما تتمناه في تشرين الثاني.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
01-11-2023
|
01:29
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مع بدء شهر تشرين الثاني ستتاح لبعض الأبراج الفرصة لتشهد تحول أحلامها إلى حقيقة، مع جرعة سخية من الثقة بالنفس، لا شيء بعيد المنال لتحقيق الأمنيات. فمن هي هذه الأبراج؟
برج الميزان
على الرغم من أن الأمر قد يبدو مفاجئاً، إلا أنه في أعماقك، لديك رغبة سرية في أن تصبح أكثر شهرة. أنت على دراية بطبيعتك المحبة والطيبة وقد شهدت ردود فعل إيجابية من الأشخاص من حولك. ومع ذلك، ما قد لا تدركه تماماً هو مدى تقديرك حقاً. خلال هذه المرحلة المحددة من حياتك، لديك الفرصة لاحتضان هذا الواقع واستخدامه لصالحك. إذا كنت تحلم بأن تكون اجتماعياً أكثر، حتى يسعى الآخرون إلى صداقتك، فقد حان الوقت لتدخل دائرة الضوء بثقة. لا تدع الخوف من الرفض يعيقك بعد الآن. خذ زمام المبادرة وحاول التواصل مع أشخاص جدد، وامنحهم الفرصة للتعرف على شخصيتك الرائعة. احتضن هذه المرحلة من النمو، حتى لو كانت تبدو مرهقة بعض الشيء في البداية. تجدر الإشارة إلى أنك لست شخصاً يكشف عن مشاعره بسهولة، ولا بأس بذلك. خلال هذه الفترة، لا يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاعرك ظاهرياً بقدر ما يتعلق بإبقائها قريبة من قلبك في الوقت الحالي. من خلال ترك أفكارك دون أن تصرح بها، فإنك تخلق مساحة للآخرين لاستخلاص استنتاجاتهم الخاصة. إذا كان لديك هدف أو خطة محددة في ذهنك، فهذا هو الوقت المناسب لتمهيد الطريق لتحقيقه على النحو الأمثل. الصبر سيكون مفتاح تحقيق ما تريد. استغل وقت الخلوة هذا لتقوية نفسك من الداخل، وجمع الطاقة اللازمة لتحقيق إرادتك بنجاح.
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برج العقرب
في الماضي، ربما كنت تعاني من كوابيس رهيبة. ومع ذلك، فقد بدأت اليوم تنظر إلى أحلامك في ضوء مختلف، وسيكون من الحكمة على الأقل أن تحاول تفسيرها. تجد نفسك في مرحلة تحول حيث تدرك ببطء القيمة الهائلة التي تحملها أحلامك بالنسبة لك. هذه الأحلام ليست هواجس مشؤومة. إنها ترشدك نحو تشكيل حياتك وفقاً لرغباتك العميقة. الآن هو الوقت المناسب لتكون على دراية بمشاعرك وأفكارك، فكل منها مهم. المعرفة التي تبحث عنها موجودة بداخلك بالفعل، في انتظار أن يتم اكتشافها. انتبه للرسائل الغامضة التي يرسلها إليك عقلك، فهي تحمل مفتاح نموك وتطورك في المستقبل. في الآونة الأخيرة، أصبح لديك شعور "الآن أو أبداً"، مدركاً مدى سهولة الاستسلام والتخلي عن أحلامك. قد تندم أيضاً على عدم امتلاكك الشجاعة لاتخاذ إجراء حاسم في الماضي. ومع ذلك، هناك مفاجأة سارة تنتظرك الآن. يرافقك الإلهام كرفيق مخلص، وفجأة، لم تعد التحديات المقبلة تبدو مخيفة ومهددة كما كانت من قبل. في الواقع، إذا تعاملت مع خططك بالطاقة الإيجابية، فقد تجد نفسك تواجه شيئاً غير متوقع تماماً: النجاح. احتضن هذا المنظور الجديد واستفد من الطاقة القوية التي تحيط بك. ثق أن الكواكب تصطف لصالحك، وتدعم رحلتك نحو تحقيق أحلامك.
برج الحوت
في هذه المرحلة، من الضروري أن تفهم أن التركيز يجب أن ينصب على الاستماع إلى صوتك الداخلي وليس على التفاعل النشط مع العالم الخارجي. قد لا يكون من المستحسن اتخاذ قرارات مهمة، خاصةً فيما يتعلق بأموالك وعملك، في هذا الوقت. سيكون التراجع خطوة إلى الوراء والانتظار لفترة أطول قليلاً خياراً حكيماً، حيث قد لا يكون حكمك واضحاً. انتبه للرسائل المخفية في أحلامك، لأنها قد تحمل معلومات قيمة بالنسبة لك. تابع بحذر وخذ الوقت الكافي لفهم نفسك حقاً. من خلال الغوص عميقاً في داخلك، سوف تكتسب الوضوح وتكتشف طريقاً أوضح لمستقبل ناجح. إذا كان لديك هدف محدد تريد تحقيقه وتحقيق أحلامك، فمن الضروري التراجع ووضع خطة مفصلة بعناية. وبعبارة أخرى، الآن هو الوقت المناسب للتخطيط الدقيق، وليس العمل الفوري. خذ خطوة إلى الوراء، وتأمل، وأنشئ خطة استراتيجية يمكن تنفيذها لاحقاً. باتباع هذا النهج، فإنك تزيد من احتمالية ظهور أحلامك تماماً كما تريدها. عندما تحلم فإنك تسعى إلى العظمة، وغالباً ما يستفيد من حولك من تطلعاتك. أحلامك تمتد إلى ما هو أبعد من نفسك؛ وهي تشمل أيضاً رفاهية الآخرين. خلال هذه الفترة الانتقالية، سوف تكون مليئاً بالإلهام، معتقداً أن أي شيء وكل شيء ممكن. يحمل هذا الشهر وعوداً بما يمكن تحقيقه. (الجميلة)
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