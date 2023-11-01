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منوعات
خطّط لتفجير قنبلة في المستشفى بسبب مشاكل مع زملائه بالعمل.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
01-11-2023
|
09:00
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استمعت محكمة في بريطانيا إلى أحد العاملين في العيادات الطبية الذي كان خطط لتفجير قنبلة محلية الصنع في المستشفى الذي يعمل فيه بسبب "شكاوى مع زملائه في العمل" بحسب قوله.
ويُحاكم محمد فاروق، 28 عاما، أمام محكمة شيفيلد كراون بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي على مستشفى وقاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهو ما ينفيه.
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وقال ممثلو الادعاء للمحكمة إن فاروق ألقي القبض عليه في مستشفى سانت جيمس في ليدز، غرب يورك، في كانون الثاني الماضي وبحوزته قنبلة قابلة للاستخدام في طنجرة ضغط على غرار جهاز استخدم في هجوم ماراثون بوسطن عام 2013.
وقال محاميه لهيئة المحلفين إنه "مستعد وراغب" في تفجير قنبلة في أحد المستشفيات بسبب "الشعور بالغضب والظلم" تجاه زملائه في العمل وليس بسبب التطرف الإسلامي.
ولا يزال يواجه فاروق المحاكمة بتهمة ينفيها بالتورط في التحضير لأعمال إرهابية.
وقال ممثلو الادعاء لهيئة المحلفين إن فاروق كان لديه شكوى ضد العديد من زملائه السابقين في مستشفى سانت جيمس و"كان يدير حملة كراهية ضدهم عبر رسائل تتضمن عبارات أو اتهامات مسيئة للموظفين".
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