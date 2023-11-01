اصطحبها الى عربة سكن متنقلة ليناقش علاقتهما.. ما حصل بعد ذلك مرعب!

حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن لقتل صديقته بفأس جليدي في منزل أحد أقاربه، حيث وصل الرسامون لإكمال عملهم، واكتشفوا هذا الاكتشاف المروع.

وأفادت قناة KGET-TV من قاعة المحكمة أن دانييل جونارسون، 23 عامًا، حُكم عليه يوم الخميس الفائت بالسجن لمدة 25 عامًا، بالإضافة إلى عامين وأربعة أشهر إضافية.

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وأدانت هيئة المحلفين في مقاطعة كيرن جونارسون، في 30 آب، دانييل جونارسون، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى باستخدام سلاح فتاك وتشويه جثة في وفاة كاتي فام البالغة من العمر 21 عامًا، وفقًا لبيان صحفي من مقاطعة كيرن.

في 18 أيار 2021، اسْتُدْعِي نواب مكتب عمدة مقاطعة كيرن إلى منزل في ريدجكريست، كاليفورنيا، ووجدوا امرأة – حُدِّدَت لاحقًا باسم فام – مصابة بصدمة في جسدها، وفقًا لبيان نُشر على فيسبوك. وتم إعلان وفاتها في مكان الحادث، واعتقل النواب جونارسون بتهمة القتل في وقت لاحق من ذلك اليوم، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

ووفقًا لمكتب المدعي العام، كان جونارسون وفام على علاقة رومانسية لمدة شهر تقريبًا قبل القتل. وفي صباح يوم القتل، ناقش جونارسون "علاقته الفاشلة" مع فام، بعد أن اتصل بها واعتذر لها، ثم أخذها من شقتها إلى منزل زوج والدته في ريدجكريست، حيث أظهر جونارسون العداء تجاه فام، وعبر عما يعتقد أصدقاءه أنه سلوك انتحاري، بحسب ما قال ممثلو الادعاء.

وعندما وصلا، قاد جونارسون فام إلى مرآب عربة سكن متنقلة. وبعد وقت قصير، ورد أن الرسامين الذين وصلوا لإكمال عملهم في المنزل، سمعوا صراخ امرأة.

وبعد مرور حوالي ساعة، فتح الرسامون باب المرآب، حيث وجدوا فام ميتة على غطاء المرتبة وغونارسون مغطى بالدماء.

ووفقًا لمكتب المدعي العام، كانت فام عارية جزئيًا ومستلقية على وجهها.

وقال ممثلو الادعاء إن الأدلة أظهرت أن جونارسون ارتدى القفازات، التي تم العثور عليها في مكان الحادث، ثم استخدم فأسًا جليديًا يبلغ طوله 24 بوصة لضرب فام في الرأس والوجه والرقبة أكثر من 10 مرات.



وبعد القتل، أعاد جونارسون وضع فام، وشرع في لمس جسدها "بطريقة جنسية".

وقالت شيلا روكويل، جدة فام، في حديث لقناة KGET-TV: "فقط الوحش هو من يمكنه فعل مثل هذا الشيء".