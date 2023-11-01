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انطلاق معرض الشارقة للكتاب بمشاركة 108 دولة

Lebanon 24
01-11-2023 | 15:00
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تحت شعار (نتحدث كُتبًا) بدأت الدورة الثانية والأربعون لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، الأربعاء، بمشاركة 1043 دار نشر عربية و990 دار نشر أجنبية من 108 دول.

 

يقدم المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب أكثر من مليون ونصف المليون كتاب ويمتد حتى 12 تشرين الثاني في مركز إكسبو الشارقة.

 

وتحل كوريا الجنوبية (ضيف شرف) المعرض هذا العام بوفد يضم أكثرمن 80 كاتبا وأديبا مع تنظيم برنامج ثقافي وترفيهي، وإقامة عدد من العروض الموسيقية.

 

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري في الافتتاح إن "معرض الشارقة الدولي للكتاب انتقل من حاضر في المشهد إلى صانع وقائد برؤية واضحة الاتجاهات نمضي بها مع جميع العاملين في صناعة الكتاب نحو مستقبل أفضل للثقافة العربية والعالمية".

 

ويستضيف المعرض مجموعة كبيرة من الأدباء والكُتاب والشعراءالعرب للمشاركة في البرنامج الثقافي في مقدمتهم الروائي إبراهيم الكوني الذي اختير (شخصية العام الثقافية).

 
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كما يشارك في ندوات ولقاءات المعرض الروائي المصري أحمد مراد، والكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، والروائية الكويتية بثينة العيسى، والشاعر اللبناني طلال حيدر، والشاعر السعودي فهد الشهراني.

(سكاي نيوز)

 

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