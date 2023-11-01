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بطابع بريد يعود لـ 1927.. ندى صممت حقائب داعمة للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
01-11-2023 | 17:00
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القضية الفلسطينية كانت وما زالت أحد هموم الأمة العربية، فنحن نحلم جميعاً بانتهائها بعودة الحق لأصحابه، ووقف سيل الدماء وإهدار الأرواح البريئة من المدنيين والنساء والأطفال والرضع أيضاً، مثلما أوضحت ندى مدحت التي أبدعت في تصميم حقائب "التوتي باج" الشهيرة والتي تعتبر موضة 2024، ولكن هذه المرة كانت عبارة عن حقائب بتصميمات بعبارات ورسومات داعمة للقضية الفلسطينية.

 
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قالت ندى صاحبة الـ 25 عام إنها تعمل في مجال تصميم الحقائب اليد، خاصة الحقائب المصنوعة من الأقمشة والتي تسمى بـ "توتي باج" والمطبوعة بتصميمات مختلفة أو برسومات، أو حتى عبارات.

 

وأضافت ندى: "هدفى من التصميمات هو تقديم دعم حقيقي لأهالى غزة، فأنا هتبرع  بنسبة من أرباح مجموعة فلسطين لصالح ضحايا الاحتلال الإسرائيلى والعنف".

 

وأردفت قائلة:" أن القضية ليست" تريند" ولا يجوز استخدامها لتحقيق ارباح تجارية، ولكن من خلال مجموعتى المصممة بتصميمات عن فلسطين، أحاول أوصل فكرة دعم أهالى غزة  سواء عن طريق تقديم تبرع مالي أو المساعدة فى نشر حقيقة أن فلسطين أرض عربية نهبت  وسرقت من وقت النكبة الأولى".

وتابعت: "قررت اوجّه غضبي و دعمي بالطريقة دي، من خلال تصميم بسيط و لكن معناه أكبر من مجرد حقيبة، وجميل اننا نفضل نردد الشعارات دي لحد ما تصبح حقيقة بإذن الله".

 

أما عن تصميم طابع البريد فتم اختياره عمداً، فقالت إن تاريخه يعود لسنة 1927، ومكتوب عليه فلسطين باللغة العربية و أرض فلسطين بالعبرية والإنجليزية أيضاً، حيث أن هذا الأمر يكذب مزاعم إسرائيل بأن دولتهم أقدم من فلسطين، تلك الأكذوبة التى يروجون لها بينما الحقيقة هى أن فلسطين دولة عربية وأقدم تاريخياً من إسرائيل التى نهبتها وسرقتها من أصحابها.

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