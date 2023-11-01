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بعد دانيال.. العاصفة كيران تهدد هذه المناطق بأعلى سرعة للرياح والخبراء يحذرون

Lebanon 24
01-11-2023 | 16:02
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تستعد فرنسا وإنجلترا ودول في جميع أنحاء أوروبا الغربية لما يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنها قد تكون من أعلى سرعات الرياح التي تشهدها المنطقة منذ عقود، حيث تندفع العاصفة (كيران) نحو السواحل ومن المقرر أن تصل إلى اليابسة مساء الأربعاء.
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وكان السكان يستعدون لتغطية فتحات الأسقف في شمال غربي فرنسا، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية من رياح استثنائية تبلغ سرعتها حوالي 145 كيلومترا في الساعة تهب عبر بريتاني، ونورماندي، وباي دو لا لوار.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 170 كيلومترا في الساعة، مع أمواج يبلغ ارتفاعها حوالي 10 أمتار في الطرف الشمالي الغربي من البلاد.

وألغت الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية بعض رحلات القطارات الإقليمية في خمس مناطق شرقية ابتداء من وقت متأخر من ليلة الأربعاء.

وكانت القطارات السريعة من باريس تلغي المحطات الوسيطة على الطريق إلى رين والعديد من الوجهات الأخرى.

وقال إريك بروكاردي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني لرجال الإطفاء، لقناة (بي إف إم) التلفزيونية الإخبارية الفرنسية: "يجب أن نستعد خلال اللحظات الأكثر هدوءا".

ونصح السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ بإحكام وتجهيز أنفسهم بحزم الطوارئ المعبأة بالأدوية اللازمة والمصابيح اليدوية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

ومن المتوقع أن تكون منطقتا بريتاني ونورماندي على القنال الإنجليزي الأكثر تضررا، إلى جانب منطقة لوار أتلانتيك في الجنوب. (سكاي نيوز)   
المصدر: سكاي نيوز عربية
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