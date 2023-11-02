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شهر 11 وقت التغيير والبداية الجديدة

Lebanon 24
02-11-2023 | 00:00
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كل وقت من العام له طاقته الخاصة به، والتى تسيطر عليه عن طريق حركة الكواكب والنجوم، بعض الأوقات قد يكتشف الشخص تغيرات كبيرة تطرأ على حياته بشكل كبير سواء بالسلب أو بالإيجاب، ووقت آخر يجد أن الحياة تسير مثلما يحلم ويتمنى،لوقت على الجميع أن ينهون جميع الموقف غير المناسبة لنا، وغلق كل باب يأتي منه المشكلات والأزمات، بجانب التخلص من أي شي انتهى صلاحيته، سواء كانت أشياء نستخدمها أو علاقات شخصية سامة.

 
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والعلاقات التي أصبحت غير مناسبة، يجب على الجميع اعتبارها تجربة تعلمنا منها، وأردفت أنه كذلك العمل أو المهنة يجب النظر لها بشكل مختلف وأكثر إيجابية، حتى لا يصبح الفرد منا مثل الماكينة، بجانب البحث عن أشياء نفعلها تشبه روحنا.

 

ويجب التخلص من الأصدقاء الذين يسببون عبء نفسي على أصحابهم، أو وجودهم مثل عدمه، والاحتفاظ بالأصدقاء أصحاب الدعم الكبير لنا والذين أثبتوا لنا أنهم سنداً وقت الصعاب، وأردفت خبيرة علم الطاقة أنه يجب في هذا الوقت من العام الإبتعاد عن الأماكن التي تستنفذ روحنا وطاقتنا.

 

كل نهاية هى بداية جديدة حتى لو كنت وحدك، كُن شجاعاً، وشاهد الطريق الجديد حتى لو كان غير واضح بالنسبة لك، وأعلم أن كل القادم خيراً مهما كان ومهما حدث.

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