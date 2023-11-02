في سماء كندا... عاصفة شمسية تتسبب في ظهور شفق قطبي "نادر"

ضربت عاصفة شمسية الأرض مؤخرا، وخلقت ما يبدو أنها أعمدة لامعة بلون اليقطين تتراقص في سماء الليل فوق كندا، لكن هذا الشفق ذو اللون البرتقالي نادر الحدوث.

ويقول الخبراء إن الصورة التقطت مزيجا نادرا من الأضواء الحمراء والخضراء التي لم تكن مرئية إلى هذا الحد منذ أن ضربت عاصفة شمسية قوية في "عيد الهالوين" الأرض قبل 20 عاما.



ويوضح مصور الشفق القطبي هارلان توماس لموقع Spaceweather.com: "كان اللون البرتقالي رائعا، ولا يصدق. بقيت الأعمدة الموجودة في المركز متوهجة هناك لأكثر من 20 دقيقة".

Solar storm causes 'impossible,' pumpkin-colored auroras to fill the sky https://t.co/7KlsP9g6cm — Live Science (@LiveScience) October 31, 2023 Advertisement

والتقط توماس هذه الصورة في 19 تشرين الاول فوق بركة تقع غرب كالغاري في ألبرتا، بعد نحو ثلاثة أيام من إطلاق الشمس تدفقا ضخما و بطيئا للكتلة الإكليلية (CME) باتجاه الأرض.

ويتم تشكل الشفق القطبي عندما تتجاوز الجسيمات عالية الطاقة من التدفق الكتلي الإكليلي (CME) أو الرياح الشمسية الدرع المغناطيسي للأرض، أو الغلاف المغناطيسي، وتسخن جزيئات الغاز في الغلاف الجوي العلوي.

وتطلق الجزيئات المثارة، الطاقة على شكل ضوء، ويعتمد لون هذا الضوء على العنصر المثار. واللونان الأكثر شيوعا للشفق القطبي هما الأحمر والأخضر، وكلاهما يصدر عن جزيئات الأكسجين على ارتفاعات مختلفة (يتم إنتاج الشفق الأحمر على ارتفاعات أعلى من المتغيرات الخضراء). ولكن عندما تخترق الجزيئات الشمسية عمق الغلاف الجوي، يمكنها أيضا إثارة الشفق الوردي النادر عندما تثير جزيئات النيتروجين.

ومن الناحية النظرية، يمكن لجزيئات الأكسجين والنيتروجين أن تعطي أطوالا موجية برتقالية في ظل ظروف محددة.

ومع ذلك، حتى عندما يحدث هذا، فإن اللون البرتقالي تطغى عليه الألوان الأخرى المنبعثة من الجزيئات المحيطة به، ما يجعل من المستحيل عمليا رؤية هذه الأطوال الموجية، حسب ما أفاد موقع Spaceweather.com.





ويشرح كيلمار أوكسافيك، عالم طقس الفضاء وخبير الشفق القطبي في جامعة بيرغن بالنرويج: "من الممكن أن يكون هناك خلط بين العمليتين (الشفق الأحمر والأخضر)، ما يخدع الكاميرا والعين للاعتقاد بأنه برتقالي. وفي الواقع، هو أحمر وأخضر في نفس الوقت".

وعلى الرغم من حدوث الشفق القطبي الأحمر والأخضر معا بشكل متكرر في السماء، إلا أن الشفق "البرتقالي" نادر جدا.

ويشير أوكسافيك إلى أن اللون البرتقالي يكون أكثر وضوحا في مركز الأشعة الشفقية الكبيرة - وهي أعمدة عمودية من الضوء تصطف على طول خطوط المجال المغناطيسي غير المرئية - والتي تتكون من الضوء الأحمر والأخضر، وهو أمر غير شائع للغاية.

وكانت المرة الأخيرة التي شوهدت فيها هذه الألوان النابضة بالحياة التي تشبه لون اليقطين هي "عاصفة الهالوين العظيمة" عام 2003، وهي أقوى عاصفة شمسية في السجلات الحديثة، حسب ما ذكر موقع Spaceweather.com. وخلال هذا الحدث الملحمي، تم رصد الأضواء البرتقالية عبر أمريكا الشمالية وشمال أوروبا. (RT)