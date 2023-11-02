هذه هي أبرز الوجهات السياحية لشهر العسل بالشتاء.. ضعوها على قائمتكم!

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بالنسبة للعروسين، يعد شهر العسل وقتاً خاصاً للاحتفال بحياتهما الجديدة، وبدء مغامراتهما معاً، ولأن أجواء فصل الشتاء تكون قاسية في بعض المناطق، يصعب على العروسين اختيار الوجهة المثالية، لذا سوف تساعدكم هذه القائمة ببعض الوجهات السياحية الساحرة، التي يجب على كل ثنائي أن يأخذها بعين الاعتبار لقضاء شهر العسل.تقع في أقصى شمال فنلندا، وهي أرض العجائب الشتوية، إذ تبدو كأنها مستوحاة من القصص الخيالية، بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة والمغطاة بالثلوج، والكبائن الخشبية المريحة، وتعد هذه فرصة لمشاهدة الشفق القطبي الساحر، وتعد لابلاند وجهة مثالية لقضاء شهر عسل في فصل الشتاء.يمكن للأزواج الاستمتاع برحلات السفاري، التي تجرها كلاب الهاسكي، وركوب عربات الثلوج، وحتى قضاء ليلة في فندق كوخ الإسكيمو، ما يوفر ذكريات لا تُنسى في هذه الوجهة السحرية.تقع بانف في قلب جبال روكي الكندية، وهي وجهة خلابة، توفر جمالاً طبيعياً مذهلاً، ومجموعة واسعة من الأنشطة الشتوية، من استكشاف المياه الفيروزية المتجمدة وبحيرة مورين، إلى التزلج في المنتجعات ذات المستوى العالمي بمتنزه بانف الوطني، ويوجد في هذه الجنة الشتوية ما يناسب كل زوجين مغامرين.بعد يوم من الأنشطة في الهواء الطلق، يمكن للعروسين الاسترخاء في المياه الدافئة في ينابيع بانف العليا الساخنة، التي تحيط بها الجبال المغطاة بالثلوج.تعد عاصمة أيسلندا، ريكيافيك، وجهة فريدة وآسرة لقضاء شهر عسل في فصل الشتاء، بفضل منتجعاتها الحرارية الأرضية، وينابيع المياه الساخنة، والكهوف الجليدية المذهلة. وتقدم ريكيافيك تجربة فريدة من نوعها، حيث يمكن للأزواج القيام بنزهة رومانسية في شوارع المدينة الملونة، أو الشروع في جولة مثيرة على الجليد بأحد الأنهار الجليدية في أيسلندا.تقع زيرمات عند سفح جبل ماترهورن المهيب، وهي قرية جبال الألب الساحرة، التي تنضح بالرومانسية والسحر. بشوارعها الخالية من السيارات وشاليهاتها المريحة ومناظرها الجبلية الخلابة، تعد زيرمات وجهة مثالية للأزواج الباحثين عن عطلة شتوية هادئة ورومانسية. ويستمتع عشاق التزلج بالمنحدرات الواسعة، ومنتجعات التزلج ذات المستوى العالمي، بينما يمكن للباحثين عن الاسترخاء الاستمتاع بعلاجات السبا، أو القيام برحلة رومانسية بعربة تجرها الخيول عبر الشوارع المغطاة بالثلوج.على الرغم من أن كيوتو قد لا تكون الخيار التقليدي لقضاء شهر العسل في فصل الشتاء، فإنها تقدم مزيجاً فريداً من التقاليد القديمة والجمال الطبيعي، إذ تتمتع معابد وأضرحة المدينة بأجواء هادئة وصوفية خلال أشهر الشتاء، ما يوفر بيئة سحرية للاستكشاف. فبدءًا من التجول في بستان أراشيياما بامبو الشهير، وحتى الاستمتاع بحفل شاي تقليدي في مقهى تاريخي، تقدم كيوتو تجربة رومانسية وثقافية لا مثيل لها.بالنسبة للذين يبحثون عن المناخ الاستوائي، فإن جزيرة بورا بورا هي الوجهة الرومانسية المثالية، وتشتهر هذه الجزيرة الصغيرة في بولينيزيا الفرنسية ببحيرتها الفيروزية الصافية، وأكواخها فوق الماء، وشواطئها البكر، ويمكنكم قضاء أيام شهر العسل في الغطس، أو السباحة مع الأسماك الملونة، أو مجرد الاسترخاء على الرمال البيضاء.وتوفر بورا بورا العزلة والهدوء، ما يجعلها مكاناً مثالياً للهروب الرومانسي. وواحدة من أكثر التجارب الرومانسية في جزيرة بورا بورا هي الإقامة في منزل صغير فوق الماء، حيث يمكن للأزواج الاستيقاظ على صوت الأمواج اللطيفة، والاستمتاع بمناظر متواصلة للبحيرة الفيروزية. وبفضل جمالها الطبيعي، وأماكن الإقامة الفاخرة، توفر جزيرة بورا بورا خلفية مثالية لقضاء عطلة رومانسية.مع غروب الشمس المذهل والمناظر الخلابة، تعد سانتوريني وجهة الأحلام للأزواج الذين يبحثون عن ملاذ شتوي رومانسي. توفر مباني الجزيرة المطلية باللون الأبيض، التي تقع على المنحدرات البركانية، خلفية خلابة للمشي الرومانسي على طول الشوارع المرصوفة بالحصى.يمكنكم الاستمتاع بتناول العشاء على ضوء الشموع، وتأمل الجمال الطبيعي لبحر إيجه، واستكشاف المسارات المتعرجة الضيقة، بالإضافة إلى الجواهر المخفية في كل زاوية، بالإضافة إلى فرصة مشاهدة جمال غروب الشمس في سانتوريني، حيث تتلون السماء بألوان نابضة بالحياة من اللون البرتقالي والوردي، ما يجعل سانتوريني وجهة رومانسية حقيقية للأزواج.لا يمكننا أن نرصد أشهر المناطق الرومانسية حول العالم من دون ذكر «مدينة الحب» (باريس)، الوجهة المثالية للأزواج الذين يبحثون عن عطلة شتوية رومانسية، حيث يوفر برج إيفل، مع عرضه الضوئي المذهل، خلفية خلابة لنزهة رومانسية، بالإضافة إلى إطلالة نهر السين الرومانسية الخلابة.كما توفر شوارع مونمارتر الساحرة مقاهي مريحة، حيث يمكنكِ احتساء الشوكولاتة الساخنة، والاستمتاع معاً، ولا تفوتوا فرصة زيارة المتاحف ذات المستوى العالمي، مثل متحف اللوفر، حيث يمكنكم الاستمتاع بالفن، وصنع ذكريات تدوم مدى الحياة.