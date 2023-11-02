إليكم هذه الطّرق لتمضية الوقت في المطار

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كثيراً ما نجد أنفسنا أمام وقتٍ طويلٍ سنقضيه في المطار، إما بسبب تأخر موعد الطائرة، أو لأننا اضطررنا للذهاب في رحلة «ترانزيت»، أو أننا وصلنا مبكراً إلى المطار قبل ميعاد سفرنا، أي أن هناك عدداً من الأسباب، التي قد تجعلك تملك وقتًا أطول مما هو مخطط له.ومهما كان السبب، فإنك بلا شك لا تحتاج إلى الشعور بالملل، وتحتاج إلى المساعدة والإرشاد في كيفية قضاء هذا الوقت بحكمة، في حال وجدت أن لديك بضع ساعات إضافية بين يديك.بالتأكيد وقتك ثمين وكل لحظة لها أهميتها، لذا بدلاً من إضاعة ساعات طويلة في الجلوس مكتوف اليدين في المطار، لماذا لا تعمل على تحويل وقت التوقف عن العمل هذا إلى جلسة عمل منتجة وفعالة عن بُعْد؟.. إذ مع ظهور ترتيبات العمل المرنة، أصبحت المطارات نقطة ساخنة للمحترفين، الذين يتطلعون إلى تحقيق أقصى استفادة من وقت سفرهم.تخيل نفسك تجلس على كرسي فخم في صالة المطار الحصرية، ولديك جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومحاط بالمسافرين الذين يقدرون الراحة والإنتاجية أيضاً، حيث يتسم الجو بالهدوء والنشاط، وهو المكان المثالي للتركيز على المهام المهمة، أو متابعة رسائل البريد الإلكتروني، كما أن العديد من المطارات توفر، الآن، إمكانية الوصول إلى شبكة «واي فاي» عالية السرعة، حتى تتمكن من البقاء على اتصال بسهولة.عندما يتعلق الأمر بالسفر الفاخر، فإن أحد الامتيازات في هذه التجربة، هو الوصول إلى صالات الدرجة الأولى الحصرية في المطارات حول العالم، حيث توفر ملاذات الاسترخاء والمتعة. وتعد هذه فترة راحة من صخب وضجيج المحطات المزدحمة، إذ يشبه دخول تلك الصالات الخاصة واحة من الراحة والرقي، كما أن المقاعد الفخمة، والديكور الأنيق، والموظفين اليقظين، يجعلونك تشعر بالدلال على الفور.وتوفر مساحات الاسترخاء هذه، أيضاً، وسائل الراحة التي تساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك أثناء انتظارك، حيث تتضمن العديد من الصالات خدمة «واي فاي» عالية السرعة، ومساحات عمل خاصة، ومحطات شحن؛ حتى تتمكن من متابعة رسائل البريد الإلكتروني، أو إنهاء بعض المهام في اللحظة الأخيرة قبل رحلتك.إلى جانب ذلك، غالباً تتميز صالات الدرجة الأولى بخدمات السبا، لأولئك الذين يبحثون عن بعض التدليل قبل الرحلة.يعد التسوق في المطار تجربة بحد ذاته، حيث ولت تلك الأيام التي كانت فيها المطارات مجرد نقاط عبور، فهي الآن وجهات لعشاق الموضة، ومدمني التسوق، إذ يحتوي الكثير منها على متاجر المصممين الراقية، إلى المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية، الممتلئة بأرقى المنتجات.ليس ذلك فحسب، بل إن مطارات كثيرة تقدم، أيضاً، تجارب فريدة، مثل المعارض الفنية المنبثقة، ولا تنسى قسم «السوق الحرة»، الذي ستجد فيه مجموعة من الأشياء الجيدة المعفاة من الضرائب، بدءاً من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة، إلى الشوكولاتة والهدايا التذكارية.تشتهر بعض المطارات بمطاعمها الاستثنائية، التي تلبي أذواق المسافرين المميزين، من المطاعم الفاخرة التي يديرها طهاة حائزون لنجمة ميشلان، إلى المطاعم غير الرسمية التي تقدم أشهى المأكولات العالمية، أي أن هناك ما يناسب الجميع.بغض النظر عن المكان الذي سيأخذك إليه ذوقك، هناك شيء واحد مؤكد، هو أن الاستمتاع بالمأكولات العالمية في المطار، سيكون بالتأكيد تجربة تذوق لا تُنسى.هناك شيء ساحر في مشاهدة تلك الطائرات الضخمة وهي تقلع وتهبط، لذا ابحث عن مكان مميز بالقرب من المدرج، وتناول مشروبك المفضل من أحد المقاهي القريبة، واستمتع بمشاهدة الطائرات بجدية. وحينما تحلق كل طائرة في السماء برشاقة وقوة، ستشعر بالرهبة عندما تشاهدها وهي تتحرك. ويمكنك إجراء بحث عنها على الإنترنت؛ للتعرف إلى مزاياها؛ لإثراء معلوماتك.