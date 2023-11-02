أكلات مشهورة أصلها فلسطيني.. منها الخبز بالسمسم والمجدرة

لكل بلد تراثها وفكرها وتاريخها، فهناك من يستطيع، الاحتفاظ بهذا التراث، ويبقى على خطاه مهما كلفه الأمر، ويورثه لأطفاله وأحفاده، وهناك من لا يستطيع فعل ذلك، ومن دول العالم المعروفة بتراثها وبتمسكها به، هي فلسطين، حيث إنهم يورثون لأطفالهم كل ما يتعلق بأجدادهم وتاريخ أرضهم، وهذه من أكثر الأشياء التي يهتمون بها ومستمرون فيها منذ زمن بعيد مثل احتفاظهم ببعض الأكلات المميزة.

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المقلوبة

قد يعتقد البعض أن المقلوبة أصلها سوري، إلا أنها من الأطباق التراثية المعروفة في فلسطين منذ قديم الزمن، وهي معروفة بأنها عبارة عن طبقات من الباذنجان واللحم، والأرز، والكثير من المكسرات، وعلى رأسها الصنوبر واللوز.

الخبز بالسمسم

يشتهر الفلسطينيون بقدرتهم المميزة على عمل الكثير من المعجنات وعلى رأسها الخبز بالسمسم أو ما يعرف باسم "كحك القدس"، فهى من الفطائر المميزة التي لا تخلو المائدة منها، نظرا لفوائدها، كما أنها تمميز بطعمها ويمكن تناولها بمفردها أو حتى مع كوب شاي، ويمكن غمسه بزيت الزيتون والزعتر.

الكبة في الصينية

من المعروف أن الكبة أو الكبيبة هي أكلة سورية، تشكل على هيئة كرات من اللحم وتغطى بطبقة من البرغل، أما الكبة الفلسطينية فهي معروفة، بأنه تفرد في صينية، بنفس المكونات، ويرش من فوقها، السمسم وحبة البركة.

شيش برك

الشيش برك هي أكلة فلسطينية، تجهز من عجينة رقيقة من الدقيق الأبيض، ومحشوة باللحم المفروم والمكسرات، والبقدونس والشبت، وتطهى في الحليب.

ملاتيت

هو نوع من أنواع الخبز يتم حشوه بالكثير من النكهات، ويسمى أيضاً بخبز فتوت، أو الفتات نظراً لهشاشة عجينته التي تفتت أثناء العجن، ويتم حشوة أما بالجبن، أو اللحوم، أو الدجاج، أو الأعشاب.

المجدرة

أما المجدرة فهي عبارة عن أرز وعدس بجبة مع تقلية البصل، وتعتبر أكلة شعبية في فلسطين، ويتم تناولها ساخنة، وتشبه لحد كبير الكشري المصري ولكن بدون صلصلة أو مكرونة.