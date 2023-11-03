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خطوات بسيطة لتجديد غرفة النوم بطريقة مبتكرة

Lebanon 24
03-11-2023 | 00:00
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الإبداع في الديكور سواء عند تزيين الجدران واختيار المفارش وتنظيم المنزل، جميعها تعكس شخصية أصحاب البيت، لذلك فلابد من الإهتمام باختيار ديكور المنزل وخاصة غرفة النوم.

سراير نوم مرتفعة:

إذا كنت قادرًا على تغييرارتفاع سريرك، فمن الأفضل أن تفكر في توفير مساحة أرضية،  تساعد على إضافة مكتب أوخزانة ملابس أسفل السرير، أو إضافة مقعداً صغيرًا.

 

 حبل أضواء:

يعتبر حبل أضواء النيون من أفضل الأضواء التي تُضيف مظهراً بصريًا للجدران الخاصة بغرفة النوم، كما تساعد في الشعور بزيادة المساحة والاتساع، ولكن يفضل التأكد من إمكانية الوصول إلى مفتاح إيقاف التشغيل حتى لا تتداخل الأضواء الساطعة مع  أضواء غرفة النوم.

 
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طبقات من الوسائد:

تعتبر الوسائد من الديكورات اللطيفة والخفيفة والمفضلة عند الكثير من الأشخاص، لذا إذا كنت تحب وجود الكثير من الوسائد في غرفتك، فحاول أن تمزج بين الأنماط والألوان المختلفة لتضيف ترتيب فريد بالسرير يجعلك تشعر بالراحة.

 

إضافة طابعًا شخصيًا بغرفة النوم:

 قم بشراء لافتة نيون مكتوب عليها اسمك أو العبارة المفضلة لديك وقم بتعليقها فوق سريرك لكي تعطي علامة للآخرين بأن المكان يخصك.

 

إضافة خزانة :

 يمكنك تخصيص مساحة على مكتبك لإضافة أدوات الماكياج وأدوات الشعر مع تخصيص الجزء الرئيسي من مكتبك للوازم المدرسية، و الحفاظ على ترتيبها لتجنب العشوائية والفوضى .

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