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حشرات صغيرة تختبئ بين براعم البروكلي... كيف تتخلص منها؟

Lebanon 24
03-11-2023 | 05:32
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من الطبيعي أن تتواجد الحشرات في أنواع مختلفة من الخضار والفاكهة، وقد يكون صعبًا أحيانًا رؤيتها، ما يدفع البعض للاعتقاد أنها نظيفة.

وتُعتبر نبتة البروكلي من بين الخضار المفضّلة لدى العديد من الأشخاص، ولكن احذر من الحشرات التي تختبئ بين براعمها.
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هل غسل الفاكهة والخضار قبل تقشيرها ضروري حقًا؟
 

وأوضح المركز الوطني الأميركي لحفظ الأغذية المنزلية (NCHFP)، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يجب فصل براعم البروكلي إلى أقسام مناسبة الحجم.


ويمكن حفظها في محلول ملحي، أي 4 ملاعق صغيرة من الملح في غالون واحد من الماء، لمدة 30 دقيقة حتى تخرج الحشرات منها.

وأضاف المركز الوطني لحفظ الأغذية المنزلية أنه يجب سلق براعم البروكلي بالماء لمدة 3 دقائق في الماء المغلي، أو سلقها بالبخار لمدة 5 دقائق.


ويجب التعامل مع الخضار والفاكهة بحذر شديد للوقاية من الإصابة بالأمراض، حيث يمكن أن تحمل جراثيم مضرّة بصحتك.

وتناولت هيئة الصحة العامة في السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار.


غسل الفاكهة والخضار:
 
تُفرّك الفاكهة والخضار تحت الماء الجاري، حتى إذا لم ترغب بتناولها مع قشرتها. والسبب أنه يُمكن انتقال الكائنات الحية الدقيقة إلى داخلها عند التقطيع.
لا يُنصح بغسل الفاكهة والخضار بالصابون، أو المنظفات التجارية، أو المبيضات، أو المطهرات.
قطع الأجزاء المعيبة والتالفة من الخضار والفاكهة، بعيدًا عن بقية العناصر السليمة.
تجفيف الفاكهة والخضار بمناديل ورقية نظيفة.
 
عدم خلط الفاكهة والخضار مع اللحوم والدواجن والأسماك النيئة.
تبريد الفاكهة والخضار خلال ساعتين من التقطيع أو التقشير عند 4 درجات مئوية في حاويات مخصصة ونظيفة.
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