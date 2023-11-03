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توقيف سائح بسبب ترجمة خاطئة

Lebanon 24
03-11-2023 | 11:00
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قالت صحيفة "The Telegraph"، إن سائحا أذربيجانيا يبلغ من العمر 36 سنة، وخلال تواجده في أحد المطاعم في البرتغال حاول التفاهم مع النادل في المطعم عن طريق تطبيق لترجمة الأصوات. وأراد أن يطلب عصير الرمان. بيد أن التطبيق أخطأ في ترجمة كلامه وظن النادل أن السائح يريد "رمانة هجومية-قنبلة"، فأسرع الأخير بطلب الشرطة.
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وحضرت الشرطة إلى المطعم واعتقلت السائح الأذري وتم التحقق من بياناته وتفتيش غرفته وأغراضه. وبعد أن تبيّن أن كل شيء على ما يرام وأن الرجل لم يكن لديه أسلحة، أُطلق سراحه. (العربية)
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