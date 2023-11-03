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فارقت الحياة في سريرها بعد تناول هذا الدواء.. إليكم تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
03-11-2023 | 17:00
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عثرت والدة من المملكة المتحدة على ابنتها الشابة ميتة، بعد تناولها جرعة زائدة من دواءٍ كان موصوفاً لها، بحسب موقع "ذا صن".

وكانت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً تعاني من القلق والاكتئاب، حسبما جاء في التحقيق.
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وقالت والدتها: "كانت كلوي مدخنة وكانت تعاني من سعال شديد في الأسبوع الذي سبق وفاتها. لقد صارحتني بأنها كانت تشعر أن قلبها كان يرفرف، لكنها لم تتمكن من إخبار طبيبها العام. وكانت زرقاء وباردة عندما استيقظت".

وبعد الوفاة وجد علماء السموم أدوية لعلاج القلق والأرق في نظام الشابة، كما أظهر تشريح جثتها أن سبب الوفاة هو تسمم زوبيكلون، مع الأدوية الأخرى كعوامل مساهمة.

وقال الطبيب إنها كانت تأخذ مضادات الاكتئاب في الماضي، لكنها كانت تكافح من أجل النوم وكانت قلقة بشأن فقدان وظيفتها بسبب قلة النوم.

ونتيجة لذلك، وصف لها أدوية مضادة للقلق وأقراص منومة، ونبهها باستخدام الأقراص المنومة باعتدال لأنها تسبب الإدمان. 

وكانت قد أحيلت كلوي سابقاً إلى فريق الصحة العقلية المحلي بعد أن اعترفت أن لديها بعض الأفكار الانتحارية.
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