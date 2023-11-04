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الحملتشكو تململاً في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن الضروري عدم استعجال الأمور على الإطلاق.الثورعليك أن تكون واعياً جداً في العمل، فالزملاء يترقبون أقل هفوة للإيقاع بك.الجوزاءقد تتسبّب بمشكلات قانونية وبعض المتاعب، يجب ان تأخذ هذا التحذير بعين الاعتبار.السرطانيحذّرك هذا اليوم من خداع أو مناورات أو خضّات وتراجع وعمليات عدائية تبدو جلية.الأسدالتزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات مهما تكن الظروف قاسية، وهذا يكون إيجابياً على الأجواء المحيطة بك.العذراءعراقيل تطرأ في حياتك المهنية، وتتراخى أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن مواجهتك، والسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة.الميزانتبادر إلى إطلاق مشروع مهم وتمارس فنّ الإقناع بصورة مذهلة فتستقطب المؤيدين والمصفّقين.العقربتتبدل التراتبية في هيكلية عملك، وتطرأ تغييرات على استراتيجية معيّنة، أو تسمع أخباراً صادمة ومفاجئة خلال الشهر بكامله.القوستغييرات إيجابية على الصعيد المهني، لكن يجب أن تنتبه لمعنوياتك وأن تحافظ على سلامتك لئلا تُصاب تتعرّض للحوادث.الجديالأجواء الإيجابية تشكل الفارق بالنسبة إليك، وهذا ينعكس ارتياحاً كبيراً على أجواء العمل.الدلوتتأثر بالمعطيات حولك وبآخر رأي تسمعه، فتغيّر الاتجاه ثم تتراجع، المهم أن تحافظ على معنوياتك وثقتك بالنفس.الحوتقد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ، الحظ يدعمك لكنّه يحذّرك من المواجهات العقيمة. (السومرية)