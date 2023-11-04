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برجك اليوم

Lebanon 24
04-11-2023 | 00:00
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الحمل
تشكو تململاً في المعاملات وبلبلة وتفتقد الحيوية، ومن الضروري عدم استعجال الأمور على الإطلاق.

الثور
عليك أن تكون واعياً جداً في العمل، فالزملاء يترقبون أقل هفوة للإيقاع بك.

الجوزاء
قد تتسبّب بمشكلات قانونية وبعض المتاعب، يجب ان تأخذ هذا التحذير بعين الاعتبار.
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السرطان
يحذّرك هذا اليوم من خداع أو مناورات أو خضّات وتراجع وعمليات عدائية تبدو جلية.

الأسد
التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات مهما تكن الظروف قاسية، وهذا يكون إيجابياً على الأجواء المحيطة بك.

العذراء
عراقيل تطرأ في حياتك المهنية، وتتراخى أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن مواجهتك، والسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة.

الميزان
تبادر إلى إطلاق مشروع مهم وتمارس فنّ الإقناع بصورة مذهلة فتستقطب المؤيدين والمصفّقين.

العقرب
تتبدل التراتبية في هيكلية عملك، وتطرأ تغييرات على استراتيجية معيّنة، أو تسمع أخباراً صادمة ومفاجئة خلال الشهر بكامله.

القوس
تغييرات إيجابية على الصعيد المهني، لكن يجب أن تنتبه لمعنوياتك وأن تحافظ على سلامتك لئلا تُصاب تتعرّض للحوادث.

الجدي
الأجواء الإيجابية تشكل الفارق بالنسبة إليك، وهذا ينعكس ارتياحاً كبيراً على أجواء العمل.

الدلو
تتأثر بالمعطيات حولك وبآخر رأي تسمعه، فتغيّر الاتجاه ثم تتراجع، المهم أن تحافظ على معنوياتك وثقتك بالنفس.

الحوت
قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ، الحظ يدعمك لكنّه يحذّرك من المواجهات العقيمة. (السومرية)


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