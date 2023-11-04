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شجار وعراك.. هذا ما حصل في عمادة أحد الأطفال!

Lebanon 24
04-11-2023 | 05:30
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في واقعة غريبة، استمعت محكمة في بريطانيا لإفادة رجل تعرض للضرب وفقد وعيه وأُصيب بكسرٍ في فكه، بعدما تشاجر مع رجل آخر في حفل عمادة.
 
وشوهد كارل غراي، 33 عامًا، وهو يعارك "الضحية" خارج نادي Caerleon RFC في ويلز في 7 آب الماضي. وقد أصيب رواد الحفلة بالرعب بعدما لكمه مرارًا وتكرارًا في وجهه في نادي الروغبي.
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واضطر الشباب الذين كانوا يمارسون الرياضة في مكان قريب إلى التدخل لوقف الهجوم. وقد أصيب المُجني عليه بجروح بالغة لدرجة أنه لم يتمكن من تناول الأطعمة الصلبة لمدة ثلاثة أشهر بعد الحادث.
 
وأفيد أن الضحية وغراي كانا "في حالة سكر شديد" وقت القتال. واستمعت المحكمة إلى كيفية تبادل اللكمات قبل أن يسقط الضحية على الأرض.
 
وأوضح المدعي العام أن الضحية تمكن من الوقوف، لكن غراي "اندفع" نحوه وأوقعه أرضًا مرة أخرى. ثم صعد المدعى عليه فوق ضحيته وضرب رأس الرجل عدة مرات بينما كان واعياً على الأرض.
 
وكان غراي، من منطقة سيزار كريسنت، في كيرليون، قد اعترف سابقًا بالتسبب في أذى جسدي خطير عندما مثل أمام المحكمة لإصدار الحكم.
وقال القاضي سيمون ميلز لغراي إنه "ألحق العار" في حفل للأطفال بسبب "سلوكه المروع". وأشار إلى أن التقرير السابق للنطق بالحكم ذكر إسراف غراي في شرب الخمر وعدم وعيه بالمشكلة وعواقبها.
 
 
وحُكم على غراي بالسجن لمدة 22 شهرًا مع وقف التنفيذ. (lbci)

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