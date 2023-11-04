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قتلها حبيبها في مرآب المطار.. وهذا ما فعله لاحقاً!

Lebanon 24
04-11-2023 | 15:47
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عُثر على جثة مشوهة لامرأة مفقودة في سيارة كانت متوقفة في مرآب مطار بوسطن الأميركي يوم الأربعاء.
 
 
وتم اتهام حبيبها بأنه أقدم على قتلها ثم صعد على متن طائرة متجهة إلى كينيا.
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وتمكنت السلطات من العثور على مارغريت أو "ماغي" مبيتو، 31 عامًا، في ساحة انتظار السيارات المركزية بمطار لوغان حوالي الساعة 6:30 مساءً، أي بعد يومين من الإبلاغ عن اختفائها.
 
وتم العثور عليها مصابة بجروح كبيرة في وجهها ورقبتها، بالإضافة إلى جروح أخرى في جسمها. وأشار الضباط إلى أنها ظهرت عليها "علامات الوفاة الواضحة".
 
كما جاء في مذكرة الاعتقال أن عناصر الشرطة "لاحظوا وجود كمية كبيرة من الدماء داخل السيارة".
 
وتقوم الشرطة الآن بمطاردة كيفن كانجيثي، 40 عامًا، وهو حبيب الضحية، الذي يُزعم أنه نفذ الجريمة قبل ركوب الطائرة المتجهة إلى كينيا. (lbci)
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