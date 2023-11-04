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بعد اختفاء دام أكثر من 6 أيام.. "المراسل الطفل" يظهر مرتديا درع الصحافة

Lebanon 24
04-11-2023 | 17:18
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بعد اختفاء دام أكثر من 6 أيام، ظهر الفتى الفلسطيني عبد الرحمن المعروف باسم "عبود بطاح"، في فيديو جديد ينقل فيه الأوضاع من غزة.

وكان عبود البالغ من العمر 17 عاما، حقق شهرة واسعة لقيامه بنقل الأوضاع في غزة بالصوت والصورة وبطريقة مميزة تقوم على السخرية، ولقبه البعض بأفضل "مراسل طفل".
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واستطاع عبود من خلال أدوات بسيطة، هاتف ومايكروفون، أن ينقل واقعا حيا وبشكل يومي عن معاناة أهل غزة من القصف الإسرائيلي، وبات متابعوه ينتظرون رسالته اليومية بشغف.


لكن عبود اختفى منذ السبت، وتخوف متابعوه على مصيره وأصبح السؤال عنه من بين الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن المنطقة المحيطة بمنزله بين بيت لاهيا وجباليا شمال غزة، تعرضت لقصف عنيف من الطيران الإسرائيلي.


وبعد أيام عدة، عبود ظهر في فيديو جديد نقل من خلاله بطريقته المعهودة الأوضاع من داخل المستشفى الإندونيسي في غزة، الذي يعاني نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء وعدم قدرة الأطباء على إجراء الجراحات للمرضى. ولأول مرة يظهر عبود مرتديا درع الصحافة، وكشف أنه اختفى بسبب انقطاع الاتصالات عن المنطقة التي يعيش فيها، فضلا عن أنه "شاهد خلال الأيام الماضية مآس كبيرة منها مقتل أصدقائه وجيرانه في قصف عنيف"، وأنه "بات ينتظر دوره في أي لحظة".

وأكد "المراسل الطفل" أنه وعائلته يرفضون مغادرة شمال قطاع غزة إلى الجنوب، إذ "يتمسكون ببيتهم وأرضهم". (سكاي نيوز)
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