توقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج.

برج الحمل

مهنياً: يسمح لك مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك وإعادة النظر في بعض المشاريع، وتتوصل إلى حل مشاكل عالقة.

عاطفياً: التقارب في وجهات النظر بينك وبين الشريك يخفف من حدة التشنج، وتكون أصداؤه جيدة على العلاقة.

صحياً: الرشاقة التي تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة، والسبب ممارسة الرياضة التي بدأت تظهر نتائجها.

برج الثور

مهنياً: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.

عاطفياً: امتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال وابتعد قليلاً عن الشريك ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك.

صحياً: الصداع المتكرر يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.

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برج الجوزاء

مهنياً: إذا واجهتك مشكلات مستجدة مع الزملاء في العمل، فإنّ ذلك يفرض عليك مزيداً من الجهد لتجاوز العقبات.

عاطفياً: يخضعك الشريك لاختبار قاس، وخصوصاً بعد تلقيه أخباراً عن نيتك في هجره.

صحياً: استغل الطقس المعتدل للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق.

برج السرطان

مهنياً: يوم حاسم لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن المقبل من الأيام سيكون أكثر إشراقاً.

عاطفياً: مهمة صعبة لإقناع الشريك بالسير معك حتى النهاية، وخصوصاً أن تجاربك السابقة مع غير مشجعة.

صحياً: تحاول التعويض عن الأيام التي تقاعست فيها عن ممارسة الرياضة، وتستغل أكبر مساحة من وقت فراغك لممارستها.

برج الثور

مهنياً: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً بحكمتك وذكائك وحسن تعاطيك مع الأمور الحساسة.

عاطفياً: امتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال وابتعد قليلاً عن الشريك ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك.

صحياً: الصداع المتكرر يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم.

برج العذراء

مهنياً: لن تجد نفسك إلا متفوقاً على آراء الآخرين وتكون الأمور لمصلحتك، وتحرز تقدماً في مفاوضات شاقة تجريها منذ مدة.

عاطفياً: العتاب هو غسيل القلوب، ويستحسن أن تضع كل أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول مع الشريك.

صحياً: قد تنزعج لسماعك خبراً يتعلق بصحة أحد الأشخاص الأعزاء على قلبك، لكن وضعه مطمئن جداً.

برج الميزان

مهنياً: يركّز هذا اليوم الضوء على أوضاع مهنية ملحّة، ولكن عليك الانتباه والحذر والتصرّف باستقامة وشفافية.

عاطفياً: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع الشريك إلى منحك مزيداً من الثقة وحرية التحرّك، فترتاح إلى ذلك وتقدر الوضع.

صحياً: لا تتهاون في بعض الأمور التي قد تشكل خطراً على صحتك في المستقبل.

برج العقرب

مهنياً: طاقة قوية وقدرات هائلة تمارسها في التواصل والانفتاح على الناس وتبنّي قضية عامة، وتشارك بعضهم قضاياهم وتمارس كاريزما كبيرة.

عاطفياً: إذا حظيت بالدعم المطلوب فإنّك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة، وتبقى الخطوة الأولى هي الأهم والأصعب.

صحياً: تعشق الحصول على إجازتك في أحد المنتجعات الشتوية لأن هذا الأمر يشعرك بالراحة نفسياً وصحياً.

برج القوس

مهنياً: مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك المميزة، فيتفاجأ بعضهم على نحو غير مسبوق ويدهش.

عاطفياً: إذا كنت إلى جانب الشريك في الأوقات الصعبة، فإنك تجده إلى جانبك عند أول اختبار صعب تواجهه.

صحياً: أن تحرم نفسك من بعض المأكولات المضرة، معناه أنك تحرم جسمك من الأمراض في المستقبل.

برج الجدي

مهنياً: تسمع كلمات الإطراء ويأتيك الدعم المطلوب، ويغمرك هذا اليوم بالجاذبية ويجعلك محط الأنظار طوال الشهر.

عاطفياً: محاولات الشريك لإرضائك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما يقدّمه من حلول.

صحياً: تناول العصير صباحاً فهو مفيد وغني بالفيتامينات ويساعد على النشاط.

برج الدلو

مهنياً: تتطلّع الى تغيير مناسب وترتاح للأجواء، وتتبدّل بعض المعطيات والظروف الشخصية.

عاطفياً: تطوّرات كبيرة وبارزة في حياتك العاطفية، ومحطات مهمة تساعدك على خلق فرص جديدة للعلاقة.

صحياً: لا تضغط على نفسك أكثر من طاقتها، فالنتائج السلبية قد تظهر سريعاً.

برج الحوت

مهنياً: يفتح لك هذا اليوم أبواباً ملائمة تستمر مدة طويلة وتوسّع الآفاق، فتعقد صفقات جديدة.

عاطفياً: بعض الأحداث المربكة تجعلك تعيش تجربة دقيقة مرتبطة بظروف العمل، فكن جاهزاً لذلك.

صحياً: تشفى من آلآم مبرحة رافقتك منذ مدة في المعدة، وتستعيد نشاطك وعافيتك.