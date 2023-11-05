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تزوجت بحب حياتها لتكتشف لاحقاً انه راهن على عذريتها.. إليكم تفاصيل قصة هذه المرأة

Lebanon 24
05-11-2023 | 14:23
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بدأت سيّدة مجهولة الهوية تُفكر في الطلاق بعدما اكتشفت أن زوجها كان يلاحقها في البداية كجزء من رهان بين الرجال في مكاتبهم حول من يمكنه أن "يفوز" بعذريتها.
 
وبحسب المعلومات، أثناء العمل في مركز اتصالات في العشرينات من عمرها، اكتشف زملاء المرأة أنها ابنة كاهن ولا تزال عذراء، لذلك توصلوا إلى الرهان غير الأخلاقي.
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وأوضحت المرأة: "بدأ الرجال الموجودون في المكتب في إظهار قدر كبير من الاهتمام لي، وأصبحت مطلوبة جداً".
 
وقالت الزوجة إنها "سئمت" من زملائها الذكور، باستثناء زوجها الذي انتهى بها الأمر بمشاركة رقم هاتفها معه. وكانت تقضي "ساعات طويلة" في التحدث معه، فقررا الزواج في النهاية وتأسيس عائلة معاً.
 
وكانت السيدة المذكورة متزوجة بسعادة حتى اكتشفت رهان "المكتب"، عندما فضح زميل سابق في العمل القصة في حفلة، وكتبت "لقد كشف أنه كان هناك رهان في مركز الاتصال عندما كنا نعمل جميعًا هناك. لقد سُحقت وانزعجت حقًا من الخبر".
 
وواجهت زوجها لدى عودتها إلى المنزل فاعترف باشتراكه في الرهان "الطفولي" واتهم زوجته بـ"المبالغة في رد الفعل"، قائلةً إنه "قال على الرغم من أن الرهان كان قائماً عندما تعرّف عليّ، إلا أنه وقع في حبي ولم يندم على عقد قرانه بي. لقد أوضحت ما أشعر به تجاهه لأنه ذهب إلى حد الزواج مني فقط للفوز برهان والفوز عذريتي".
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