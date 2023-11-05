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منوعات
ترتجف إذا لم تشرب 4 لترات منه في اليوم والسبب طبيبها.. شابة تكشف عن إدمانها هذا المشروب
Lebanon 24
05-11-2023
|
16:00
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كشفت شابة تدعى ناتاشا لصحيفة "ذا صن" أنها مدمنة على مشروب البيبسي لدرجة أنها إذا توقفت عن تناوله، فإنها ستصاب بمرض شديد.
وفي التفاصيل، تستهلك ناتاشا، البالغة من العمر 20 عاماً، ما يصل إلى 4 لترات من المشروبات الغازية يومياً، منذ أربع سنوات، بطلب من طبيبها.
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وأوضحت ناتاشا: "أول شيء أفعله في الصباح هو تناول كوب من البيبسي"، مضيفةً أن طبيبها "طلب منها أن تبدأ بشرب المشروبات الغازية لإصلاح انخفاض مستويات السكر في الدم لديها".
وقالت: "لقد نصحني الطبيب بشرب البيبسي، لذلك كنت أفعل ذلك كل يوم، ولكن في النهاية أصبحت مدمنة".
وأشارت ناتاشا إلى أن "معدل نبضات قلبها سريع للغاية، مجرد المشي في الطابق العلوي يجعلها على وشك فقدان الوعي"، مضيفةً "أرتجف وأتعرق وأصاب بالصداع النصفي الشديد إذا لم أشرب البيبسي خلال 24 ساعة".
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