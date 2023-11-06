أوبريت "راجعين": من فناني العرب دعماً لفلسطين

دعماً منهم لفلسطين وأهالي غزة القابعة تحت قصف إسرائيلي عنيف منذ شهر أدى إلى مقتل الآلاف، اجتمع أكثر من 20 من أشهر مطربي "الراب" العرب في أوبريت غنائي جديد تحت اسم "راجعين".



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وبحسب ما ذكر موعد سكاي نيوز، يحكي المخرج الليبي كواليس الأوبريت، الذي جمع أشهر مطربي الراب في العالم العربي، قائلا: "القضية الفلسطينية موجودة بداخل كل واحد فينا، وأردنا أن يكون لنا دور من خلال الفن الذي له تواجد قوي عند الجمهور، لما يحركه من مشاعر ويوضح حجم الأزمة" . ووفقاً لأحمد كويفية، أحد مخرجيْ العمل، قرر المشاركون في الأوبريت أن تكون مشاركتهم بشكل تطوعي، وأن تذهب جميع العوائد المادية لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين.وبحسب ما ذكر موعد سكاي نيوز، يحكي المخرج الليبي كواليس الأوبريت، الذي جمع أشهر مطربي الراب في العالم العربي، قائلا: "القضية الفلسطينية موجودة بداخل كل واحد فينا، وأردنا أن يكون لنا دور من خلال الفن الذي له تواجد قوي عند الجمهور، لما يحركه من مشاعر ويوضح حجم الأزمة"

وأضاف: "مروان موسى وهبة أبو حيدر تواصلا معي بحكم علاقاتي القوية بغالبية الفنانين في العالم العربي وخارجه، وكان مطلوبا عرض الفكرة في البداية عليهم، وبعد ذلك أن أكون جزءا من العمل كمخرج".

وأردف قائلاً "بعد انبهاري بالفكرة سافرت من ليبيا إلى تونس للتصوير مع أغلب الفنانين في المغرب العربي، وكنت أتابع مع عدد من الدول الأخرى عن بعد. دائما ما يكون لدينا شعور بالعجز وأننا لا نقدم أي شيء للقضية الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة هناك، لذلك كنت أتمنى أن أقدم أي شيء يساعد القضية".

وذكر كويفية ان جميع الفنانين كانوا متحمسين للغاية لتقديم الأوبريت من دون مقابل، لذلك ظهر عملهم بشكل صادق وأحبه الجمهور.

وقال: عملنا طيلة 12 يوم بلا نوم تقريبا، وبذلنا مجهودا كبيرا للغاية من ناحية الصوت والصورة والأفكار.

وتابع ان صحفيون في غزة أمدوهم باللقطة المصورة التي استخدمت في الفيديو. كما شكرهم على مساعدتهم في ظل الحرب الدائرة هناك، كما أشار إلى ان أشخاص كثر من دول مختلفة تحمسوا للمساعدة في كل ما يخص العمل، فهناك من ساعد في الغرافيك من مصر وليبيا وغيرهما، وهناك من فتح الاستديوهات للتسجيل.



ومن المطربين المشاركين في الأوبريت:



من فلسطين، دانا صلاح، وسيف شروف، وعصام النجار، ووسام قطب، وعمر رمال، وزين.

وأمير عيد، وعفروتو، ومروان بابلو، ومروان موسى، ودينا الوديدي ودنيا وائل، من مصر.

فؤاد جريتلي، من ليبيا ودافنشي، من السودان

فورتيكس، من الكويت، بالإضافة إلى بلطي، ونوردو، من تونس

غالية شاكر، من الإمارات وسمول إكس، من المغرب

اليانج، من اليمن وراندر، من السعودية

الأخرس وسيف بطاينة، من الأردن

كما أخرج العمل المخرج الفلسطيني عمر رمال وكويفية، والإنتاج لناصر البشير.