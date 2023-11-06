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اكتشفت الوالدة رابطاً لا يصدق مع عائلة المتبرع بقلب ابنها.. اليكم قصة الطفل بيكهام

Lebanon 24
06-11-2023 | 16:00
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وُلد الطفل بيكهام سكادلوك مصابًا بعيب خلقي شديد في القلب، ولكن تم إنقاذ حياته بواسطة قلب طفل آخر، وفق موقع "ذا صن".

وعندما توفي جيك كامبل، البالغ من العمر شهرين بشكل مأساوي، قرر والداه التبرع بأعضائه، فأنقذ حياة بيكهام من خلال عملية زرع القلب.
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ولكن بعد سنوات، أدركت الأم أنهما يتقاسمان شيئًا لا يصدق بينهما. وهو أن الأغنية الأولى التي غنتها والدة بيكهام له عندما عاد من الجراحة، كانت نفس الأغنية التي غنتها والدة جيك لطفلها عندما قبلته وودعته.

وقالت كيم والدة بيكهام: "عندما أخبرتني هولي والدة جيك بالأغنية التي غنتها له عند وفاته، أصابتني رعشة في العمود الفقري، وكنت أرتجف عندما أخبرتها أنها نفس الأغنية التي غنيتها لابني عندما عاد من الجراحة... إن القلب يعرف ما يحتاج إلى سماعه".

ويقول بيكهام الآن عن هولي وآندي، والدا جيك، أنهما "والديه القلبيين"، وأن أطفالهما الآخرين هم "إخوته في القلب".
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