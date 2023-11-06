الحمل

لا تبت أي أمر قبل درس قراراتك جيداً، وتصرف مع المستجدات والملفات الكبيرة بهدوء

الثور

تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ الى جانبك

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الجوزاء

عدم الرغبة في تشارك العمل مع زملاء جدد، نتيجته امتعاض كبير تجاهك والشك في قدرتك وبراعتك

السرطان

أفكارك المميزة تمنحك القوة في مواجهة الزملاء، لكن لا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة

الأسد

يوم صاخب بالأمور الطارئة، ما قد يعني أعمالاً دقيقة وصعبة لكنها ناجحة وتحصد نتائجها المثمرة

العذراء

إستفد من فرص سانحة واوضاع وظروف مناسبة جداً تطرأ، إذ تلتقي فئات مؤثرة أو تحصل على عرض استثنائي أو تنجز عملاً يثير الإعجاب

الميزان

احذر مواجهات وحروباً شرسة ولا تتورّط في قضية معقدة، راجِع أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض ردّات الفعل المتعلّقة بقضية مالية

العقرب

إنتبه لبعض التفاصيل ولا تهملها، ويحمل إليك هذا اليوم خبراً جيداً ويتحدث عن سفر وتواصل خارج محيطك

القوس

لا تتورط في مشكلات ولا تجازف، سيطر على نفسك من دون اللجوء إلى العنف، فأنت لا تزال ترزح تحت ضغوط كثيرة

الجدي

لا تكن متطلباً كثيراً، وخفف التأفف من الأعمال الموكلة إليك، فهذا المجال أنت من اخترته بنفسك

الدلو

تفرح لانفراج مسألة، تتسارع الأحداث وتتلاحق، تتحقق أمنيتك أو تتلقى نتيجة كنت تسعى لها منذ مدة

الحوت

لا تخالف الارشادات ولا تترك عملك ناقصاً، أنت معرّض للمحاسبة وهيّئ عملك جيّداً ولا ترتجل موقفاً!