حلم طفل فلسطيني قتلته إسرائيل لم يكتمل... ورواد مواقع التواصل يحققونه

حقق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حلم راود الطفل الفلسطيني عوني الدوس، الذي قتلته غارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر والفقير.

وتجاوز عدد المشتركين في قناة الطفل عوني الدوس على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أكثر من مليون مشترك خلال أيام معدودة.

وتظهر معاينة القناة، صباح الثلاثاء، أن الرقم وصل إلى 1.17 مليون مشترك.

حلم صغير لم يكتمل.. وفاة اليوتيوبر الفلسطيني الطفل عوني الدوس في غارة إسرائيلية #شاهد_سكاي #إسرائيل #فلسطين #غزة pic.twitter.com/75MSqoYP6K — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 23, 2023 Advertisement





وليس ذلك فحسب، إذ منحه "يوتيوب" علامة التوثيق وإثبات الملكية التي توضع إلى جانب الأسماء. وليس ذلك فحسب، إذ منحه "يوتيوب" علامة التوثيق وإثبات الملكية التي توضع إلى جانب الأسماء.

ولا يمنح الموقع هذه العلامة إلا بعد أن يحصل صاحب القناة على 100 ألف مشترك.

وتخصصت قناة الطفل الراحل بألعاب الفيديو.





وكان التفاعل كبيرا مع قصة الطفل الفلسطيني الذي قضى مع عدد كبير من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي على منزل عائلته في مدينة غزة، في الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الاول الماضي.

وعلى سبيل المثال، كان الرقم قد وصل إلى أكثر من 800 ألف مشترك في 31 تشرين الاول الماضي.







وكان عدد المشتركين في القناة قبيل رحيل الطفل الفلسطيني عن عالمنا لا يزيد على عدة آلاف.

وفي 18 اب 2022، نشر عوني (12 عاما) فيديو قصيرا على قناته بعدما حازت قناته على ألف مشترك. (سكاي نيوز)

وقال إن حلمه في القناة هو الوصول إلى 100 ألف و500 ألف ومليون مشترك، ولما لا أن يصل الرقم إلى 10 ملايين.

لكن الطفل الفلسطيني لم يحقق حلمه وهو على قيد الحياة. (سكاي نيوز)