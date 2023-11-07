نصائح لتنشئة مراهق سوي نفسيا

يعتقد بعض الناس أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة يمر بالسلاسة ذاتها التي يتّسم بها الانتقال من صفوف المرحلة الابتدائية إلى الصفوف الإعدادية.
لكن في واقع الأمر، المراهقة ليست بتلك البساطة، إنها أشبه بانتقالك من المساحة المخصصة للأطفال في المطاعم والمولات إلى ساحة حرب تشتبك فيها مع حبيب لا عدو. الأمر ليس صعبًا على الآباء فقط، بل هو أكثر صعوبة على المراهقين أنفسهم، إذ يعاني هؤلاء كثيرًا من تقلبات المزاج والتحسس الزائد، مما يحتاج منهم إلى كفاح طويل ليتخطوها.
المراهقة مرحلة مضطربة، تنعكس على المحيط العائلي والدراسي، أو حتى عبر مواقع التواصل التي غيّرت مفاهيم المراهقة القديمة.
يميل المراهقون إلى الاكتئاب في تلك المرحلة من حياتهم، ففي طريق اكتشافهم لحياتهم وهويتهم هم محاصرون بالجداول والقيود العائلية والمجتمعية، وذلك يشعرهم بالعجز، فالإدارة الدقيقة لحياتهم من جانب الأبوين تسهم في وضع مزيد من البنزين على الحريق المشتعل. ولحماية علاقة الآباء بأبنائهم المراهقين، هناك نصائح تساعد أولياء الأمور على تجاوز تلك المرحلة بأقل آثار سلبية ممكنة، وأهمها:
مشاركتهم في وضع القواعد والحدود.
لا تكن والدًا فقط ولا صديقًا طوال الوقت.
احرص على تمضية وقت ممتع معهم مهما كانت مسؤولياتك.
دع ابنك المراهق يختبر عواقب أفعاله.
ادعم طفلك واهتماماته وشغفه.
تناول وجبات الطعام معه بانتظام.
ركّز على الجانب الإيجابي لديهم.
كن قدوة لابنك المراهق.
أبدًا لا تقارن ابنك المراهق بآخرين.
مشاركته تفاصيله اليومية.
شجعهم على الاعتناء بحياتهم. (الجزيرة)