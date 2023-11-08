"نفسي أعيش حياة حلوة"... أمنية طفل فلسطيني تؤويه مدرسته

مأساة حقيقية يعيشها أطفال فلسطين بعد أن تحولت مدارسهم التي كانت تستقبلهم كل صباح إلى أماكن للإيواء لا يغادرونها ليلا ونهارا خوفا من القصف الإسرائيلي.
ويقول طفل فلسطيني إنه كان يشعر بالسعادة كل صباح وهو يتوجه إلى مدرسته، ولكن المكان أصبح كابوسا الآن بعد تحوله لمركز إيواء.
وتحكي معلمة وأم أنها لم تكن تتخيل أن تقيم في المدرسة إقامة كاملة وتمارس بها كافة أنشطة الحياة اليومية، ولكنها لا تستلم وتخصص وقتا لمحاولة تعليم الأطفال.
الخسائر فادحة من جراء القصف الإسرائيلي بين صفوف الطلاب والمعلمين، والقصف الإسرائيلي لا يعفي المدراس التي احتضنت الأطفال في أوج الأزمة.
ويلخص طفل بريء مشاعره في كلمات مؤثرة: "نفسي أروح على البيت، وأعيش حياة حلوة". (العربية)