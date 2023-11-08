Advertisement

منوعات

"نفسي أعيش حياة حلوة"... أمنية طفل فلسطيني تؤويه مدرسته

Lebanon 24
08-11-2023 | 03:36
A-
A+
Doc-P-1127850-638350370231997134.jpeg
Doc-P-1127850-638350370231997134.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مأساة حقيقية يعيشها أطفال فلسطين بعد أن تحولت مدارسهم التي كانت تستقبلهم كل صباح إلى أماكن للإيواء لا يغادرونها ليلا ونهارا خوفا من القصف الإسرائيلي.
 
 
ويقول طفل فلسطيني إنه كان يشعر بالسعادة كل صباح وهو يتوجه إلى مدرسته، ولكن المكان أصبح كابوسا الآن بعد تحوله لمركز إيواء.
 
 
 
Advertisement



وتحكي معلمة وأم أنها لم تكن تتخيل أن تقيم في المدرسة إقامة كاملة وتمارس بها كافة أنشطة الحياة اليومية، ولكنها لا تستلم وتخصص وقتا لمحاولة تعليم الأطفال.
 
 
الخسائر فادحة من جراء القصف الإسرائيلي بين صفوف الطلاب والمعلمين، والقصف الإسرائيلي لا يعفي المدراس التي احتضنت الأطفال في أوج الأزمة.
 
 
ويلخص طفل بريء مشاعره في كلمات مؤثرة: "نفسي أروح على البيت، وأعيش حياة حلوة". (العربية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:07 | 2023-11-08
03:41 | 2023-11-08
03:19 | 2023-11-08
02:27 | 2023-11-08
02:03 | 2023-11-08
01:44 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24