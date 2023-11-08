أمٌّ دهست طفلها... هذه تفاصيل الحادثة المروّعة!

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منوعات
أمٌّ دهست طفلها... هذه تفاصيل الحادثة المروّعة!
Lebanon 24
08-11-2023
|
09:28
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انتشر مقطع فيديو مرعب لحادثة دهس طفل، في مدينة بيلاروسية قريبة من العاصمة مينسك.
وفي المقطع المصور تظهر الأم وهي تصعد في سيارتها، في حين يفتح طفلها البالغ من العمر خمس سنوات باب السيارة ليصعد.
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ويبدو أن الأم اعتقدت أن طفلها صعد في السيارة وانطلقت بها، لتشعر بأن السيارة دهست شيئا، وأدركت فورا انها دهست طفلها.
وخرجت الوالدة مسرعة لتتفقد طفلها ونسيت أن توقف فرامل السيارة التي اصطدمت بحائط على جانب الطريق.
وتقول تقارير إن الصبي نُقل إلى المستشفى مصابًا بجروح عديدة ويتلقى كل المساعدة الطبية اللازمة. (العربية)
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