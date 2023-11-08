Advertisement

منوعات

أمٌّ دهست طفلها... هذه تفاصيل الحادثة المروّعة!

Lebanon 24
08-11-2023 | 09:28
A-
A+
Doc-P-1127973-638350581730270242.jpg
Doc-P-1127973-638350581730270242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر مقطع فيديو مرعب لحادثة دهس طفل، في مدينة بيلاروسية قريبة من العاصمة مينسك.
 
وفي المقطع المصور تظهر الأم وهي تصعد في سيارتها، في حين يفتح طفلها البالغ من العمر خمس سنوات باب السيارة ليصعد.
Advertisement

ويبدو أن الأم اعتقدت أن طفلها صعد في السيارة وانطلقت بها، لتشعر بأن السيارة دهست شيئا، وأدركت فورا انها دهست طفلها.

وخرجت الوالدة مسرعة لتتفقد طفلها ونسيت أن توقف فرامل السيارة التي اصطدمت بحائط على جانب الطريق.

وتقول تقارير إن الصبي نُقل إلى المستشفى مصابًا بجروح عديدة ويتلقى كل المساعدة الطبية اللازمة. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2023-11-08
08:59 | 2023-11-08
08:32 | 2023-11-08
07:27 | 2023-11-08
06:07 | 2023-11-08
03:41 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24