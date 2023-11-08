20
o
بيروت
22
o
طرابلس
27
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
استدرجها إلى الفندق وحاول قتلها.. إليكم ما حصل مع هذه الفتاة
Lebanon 24
08-11-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعترف ضابط في شرطة لانكشاير البريطانية بمحاولة قتل حبيبته السابقة في فندق "بريميير إن" في مدينة مانشستر.
وأقرّ جيمس رايلي، 28 عامًا، من بريستون، لانكشاير، الثلاثاء، بالذنب في محاولة قتل إيلي موكسهام في 10 تشرين الثاني 2022.
Advertisement
وكان رايلي قد نفى في السابق ارتكابه الجريمة وسيواجه مصيره في محكمة مانشستر كراون الأسبوع المقبل.
وفي التفاصيل، أعلنت شرطة مانشستر الكبرى أنه تم استدعاء العناصر لبلاغ يتعلق بسلامة شابة في فندق في شارع بروك، مانشستر، في حوالي الساعة 11.30 ليلاً يوم 10 تشرين الثاني 2022.
وحضرت خدمات الطوارئ وتم نقل المرأة إلى المستشفى. ولا معلومات عن تفاصيل محاولة القتل.
وقد تم فصل رايلي من العمل في كانون الثاني من هذا العام، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 12 كانون الثاني من العام المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن أمرٍ أعلنه نصرالله.. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل!
Lebanon 24
مفاجأة عن أمرٍ أعلنه نصرالله.. هذا آخر ما قيلَ في إسرائيل!
12:00 | 2023-11-08
08/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب
Lebanon 24
توقيف عناصر من "حزب الله" في دولة بارزة.. وتقرير يكشف السّبب
13:15 | 2023-11-08
08/11/2023 01:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
Lebanon 24
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
08:32 | 2023-11-08
08/11/2023 08:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تفقد والدتها: اليوم أبشع يوم
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تفقد والدتها: اليوم أبشع يوم
08:00 | 2023-11-08
08/11/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لدغة عنكبوت تودي بحياة فنان شهير عن 28 عاما
Lebanon 24
لدغة عنكبوت تودي بحياة فنان شهير عن 28 عاما
06:15 | 2023-11-08
08/11/2023 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2023-11-08
قصف روسي يطال متحف أوديسا الأوكراني
10:00 | 2023-11-08
علماء يكشفون السبب المباشر لانقراض الديناصورات... ما هو؟
09:28 | 2023-11-08
أمٌّ دهست طفلها... هذه تفاصيل الحادثة المروّعة!
08:59 | 2023-11-08
الدولارات تتساقط على حارس مرمى... إليكم بالفيديو ما حصل خلال مباراة لكرة القدم
08:32 | 2023-11-08
مسؤول أثار الجدل داخل مطعم... أكل مع ضيوفه ورفض دفع الفاتورة (صور)
07:27 | 2023-11-08
ضجة في دولة عربيّة... مدير معهد "وهمي" يبيع شهادات مزوّرة!
فيديو
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
09/11/2023 00:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
09/11/2023 00:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
09/11/2023 00:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24