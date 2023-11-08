استدرجها إلى الفندق وحاول قتلها.. إليكم ما حصل مع هذه الفتاة

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اعترف ضابط في شرطة لانكشاير البريطانية بمحاولة قتل حبيبته السابقة في فندق "بريميير إن" في مدينة مانشستر.وأقرّ جيمس رايلي، 28 عامًا، من بريستون، لانكشاير، الثلاثاء، بالذنب في محاولة قتل إيلي موكسهام في 10 تشرين الثاني 2022.وكان رايلي قد نفى في السابق ارتكابه الجريمة وسيواجه مصيره في محكمة مانشستر كراون الأسبوع المقبل.وفي التفاصيل، أعلنت شرطة مانشستر الكبرى أنه تم استدعاء العناصر لبلاغ يتعلق بسلامة شابة في فندق في شارع بروك، مانشستر، في حوالي الساعة 11.30 ليلاً يوم 10 تشرين الثاني 2022.وحضرت خدمات الطوارئ وتم نقل المرأة إلى المستشفى. ولا معلومات عن تفاصيل محاولة القتل.وقد تم فصل رايلي من العمل في كانون الثاني من هذا العام، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 12 كانون الثاني من العام المقبل.