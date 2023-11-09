أنواع من الأصدقاء تجنب التعامل معهم

الصديق هو الشخص الذى يشاركك أفراحك وأحزانك ويقف دائماً بجوارك وقت الشدة، لذلك عليك اختيار الشخص الذى يصلح لذلك، حيث يوجد 4 أنواع من الشخصيات يفضل تجنب التعامل معهم حيث لا يستحقون لقب صديق.

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شخصيات لا يفضل تكوين علاقة صداقة معهم:

الشخصيات المستغلة :

الشخصيات المستغلة هم أكثر الأشخاص الذين يطلبون الأشياء المتاحة وغير المتاحة عند الآخرين، أيضًا لن يتواصلوا معك إلا عندما يريدون شيئًا منك ويختفون بعد ذلك مباشرة، وهؤلاء لا يظهرون اهتمامًا حقيقيًا برفاهيتك أوكفاحك أو إنجازاتك إلا إذا كان ذلك مرتبطًا باهتماماتهم.

مشوه السمعة:

هناك مجموعة أخرى من الأشخاص الذين يتسمون بالخيانة، يجب عليك تجنبهم فهم يتظاهرون بأنهم أصدقاؤك بينما ينشرون معلومات سلبية عنك، و يزعمون أنك قلت كذا وكذا وأنت لم تفعل شىء حيث يرغبون من ذلك تشويه سمعتك.

مغناطيس السلبية:

يتمتع هؤلاء الأشخاص بالقدرة على العثور على السحابة المظلمة في كل جانب مشرق لا تجدهم يعترفون بأن هناك شيء لطيف يحدث لكنهم يبحثون عن الجانب المظلم فقط وهؤلاء يعدون الآخرين بطاقتهم السلبية دون أن يشعروا.

المتذمرين بشكل دائم :

الصديق المتذمر دائماً، أيضًا يشكو دائماً ويتسبب بذلك فى إحباط من حوله، ويجعل تظل فى الخلف طوال الوقت ولا تتقدم للأمام، لذلك فكر ببساطة في سلوكك ولا تتأثر به وحاول أن تحد من التعامل معه.