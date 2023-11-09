صينية تدفع 134 دولارا مقابل حمل كلبها لأعلى الجبل على كرسى

قد يصل حب بعض الأشخاص لحيواناتهم إلى الحد الذى يدفعهم لفعل أى شىء من أجل إسعادهم، إلا أن هذه السيدة الصينية أخذت هذا الحب إلى مستويات مثيرة للسخرية، حيث استأجرت صاحبة الكلب رجلين لحمل كلبها المدلل إلى أعلى الجبل على كرسى ودفعت 980 يوانًا أى ما يعادل 134 دولار أمريكى.

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وأظهر مقطع فيديو شاركه أحد السائحين عبر الإنترنت كلبًا أبيض يرفعه رجلان لتسلق جبل سانكينج فى مقاطعة جيانجشى، وقالت مالكتها إن لديها كلبين معها، لكن أحدهما لم يكن مستعدًا للتسلق، ونتيجة لذلك اضطرت إلى استخدام خدمة الكرسى، لأننى سأشعر بالاستياء من إنفاق الكثير من المال على نفسى".

وقال مدير فى شركة سانكينج ماونتن السياحية إنهم لا يسمحون عادة للكلاب بدخول منطقة الجولة، لكن يمكن تخفيف هذه القاعدة إذا ضمن المالكون أن الحيوان الأليف سيتصرف بشكل جيد.

انقسم المتابعون عبر الإنترنت حول تصرفات المرأة، وقال أحد الأشخاص: "يبدو أن هذا الكلب أنبل من البشر.. ألا تعتقد أنه من المهين أن يخدم العاملان كلبًا"، وقالت أخرى "أشعر بالأسف على عمال الكراسى الذين يضطرون إلى حمل سياح ثقيلين، هذا الكلب أخف وزنًا من معظم الناس، لذا فهو صفقة أفضل للرجلين".