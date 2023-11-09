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مسافرون يحصلون على تذاكر طيران بدولار واحد فقط!

Lebanon 24
09-11-2023 | 12:49
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بسبب خلل في نظام الحجز، بيعت تذاكر للسفر بأسعار رخيصة في الصين، وأعلنت شركة "تشاينا ساوثرن" أن جميع التذاكر التي بيعت بسعر رخيص على غير العادة بسبب خلل في نظام الحجز يوم الأربعاء ستظل صالحة، بعد أن تم إدراج مقاعد على بعض الرحلات الداخلية مقابل أقل من 10 يوانات (1.37 دولار).
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وقالت شركة "تشاينا ساوثرن" ومقرها قوانغتشو، وهي إحدى شركات الطيران الثلاث الكبرى في البلاد، في بيان اليوم: "جميع تذاكر الطيران التي تم دفعها وإصدارها أثناء خلل النظام ستكون صالحة ويمكن للمسافرين استخدامها بشكل طبيعي".




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