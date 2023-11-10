"بشكل منتظم"... سيدة مكسيكية تروي تفاصيل تواصلها مع كائنات فضائية!

زعمت سيدة مكسيكية تُدعى بولينا مارتينيز، تبلغ من العمر 36 عامًا، تواصلها وأطفالها مع كائنات فضائية بشكل منتظم.

وفي التفاصيل، بدأت بولينا بالتواصل مع الكائنات الفضائية عندما كان عمرها 17 سنة، وتدعي أن طفليها، اللذين يبلغان من العمر 8 و9 أعوام، يعرفان متى تخطط هذه الكائنات للظهور علنًا على الأرض.

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وتشارك بولينا مارتينيز وهي فنانة ومنشئة محتوى، ولديها حساب على منصة TikTok مقاطع فيديو تتعلق بالكائنات الفضائية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأ اهتمام السيدة المكسيكية بالأمور الفضائية عندما كانت في سن 13 عامًا، حيث كان زوج أمها يتحدث عن هذا الموضوع.

وبمرور السنوات زعمت بولينا تواصلها مع كائن بليديان، وهو نوع من الكائنات الفضائية، الذي يزودها بمعلومات حول "الماتريكس" أو ما تعرفه بـ "البرنامج".



وقالت في مقطع فيديو إن طفليها يتواصلان بانتظام مع كائنات غير بشرية، وقد بدأ الأمر مع ابنها عندما كان في سن الرابعة، حيث تحدث عن "صديق أرجواني" وكائن فضائي أنثى يعرض أن يأخذه في رحلة فضائية خارج الكوكب.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت بولينا عن أشخاص آخرين رأوا نفس الكوكب في أحلامهم أو رؤاهم، مؤكدة وجود الكائنات في مجموعة النجوم الثريا.

وبالنسبة لأطفالها، لم تخبرهم بولينا أبدًا عن الكائنات الفضائية أو موضوعات مماثلة، حيث لم ترغب في ترك تلك المعلومات في أذهانهم حتى يكبروا.

وفيما يتعلق بنوع الرسائل التي يتلقونها من الكائنات الفضائية، زعمت أن معظمها تتعلق بالموجات الكبيرة من الطاقة التي تصل إلى الكوكب حاليًا، وابنها يشير إليها بـ "البوابة التي تصل من خلالها الطاقة".



وقال ابنها، إن الطاقة السلبية كانت لها تأثير سلبي للكوكب على مر السنوات، وأن الكائنات الفضائية تسعى إلى تحويلها إلى طاقة إيجابية.

ووفقًا لزعمهما، هذه الطاقة ستساهم في رفع وعي البشر وتمهيد الطريق للاتصال المفتوح مع الكائنات الفضائية.

وأشار ابنها إلى أن هذه الكائنات ستبدأ في الظهور فعليًا، بين عامي 2025 و2028، وأن هذه الطاقات ستسهم في الحفاظ على الهدوء في العالم.