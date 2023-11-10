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مصمّم أزياء يستخدم الفراشات الحية في فساتينه... ويعتذر!

Lebanon 24
10-11-2023 | 03:33
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بعد انتقادات طالته من مجموعة حقوق الحيوان "PETA" لاستخدامه الفراشات الحية في تصاميم فساتينه، اعتذر مؤسّس العلامة التجارية اليابانية "Undercover"، واعدًا بعدم استخدام الحيوانات الحية في تصاميمه أبدًا.
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وقال جون تاكاهاشي في رسالة إلى "PETA"، شاركها مع CNN، الثلاثاء: "يؤسفني أنني حاصرت فراشات يمكنها الطيران بحرية في السماء".

كانت فساتين "المأرضة" (أرض مغطاة بالتراب توضع فيها الأحياء البرية بقصد الدراسة والمشاهدة) التي صممتها شركة "Undercover"، والتي تحتوي على الزهور والفراشات الحية، بمثابة لحظة من الجمال الأثيري، خلال عرض العلامة التجارية لأزياء ربيع وصيف 2024، في أسبوع الموضة الذي أُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس في أيلول، لكنّ الفساتين أثارت قلق نشطاء حقوق الحيوان بشأن رعاية الحشرات.

وراسلت منظمة "PETA" تاكاهاشي في تشرين الأول، لإبلاغه عن أنّ الفراشات المستخدمة في العروض العامة "عادةً ما تكون إما منتزعة من الطبيعة أو يتم تربيتها أسيرة في المزارع"، وأنّ الكثير منها يُسحق أو يموت أثناء شحنها ’إسوة بالبضائع‘ في طرود وصناديق صغيرة".
ونقلت المجموعة عن جمعية الفراشات في أميركا الشمالية قولها إن "العديد من منظمي حفلات الزفاف يتجنبون الآن الفراشات في حفلات الزفاف لأنها (في كثير من الأحيان) تصل ميتة أو نصف ميتة".
وفي رده بتاريخ 17 تشرين الأول، قال تاكاهاشي إنه يريد أن تكون الفراشات في عرضه آمنة وبصحة جيدة. وكتب أن فريقه طلبها من مربي "أخلاقي" وأعطاها التغذية السليمة ومساحة واسعة للتنفس والطيران، مع إبقائها في درجة الحرارة الصحيحة.
فساتين مع فراشات حية
 
لكنّ المصمّم أضاف أنه فيما كانت علامته التجارية تسعى جاهدة لخلق "البيئة الأكثر راحة" للمخلوقات، كان يدرك أن ما يفعله خطأ". وكتب: "شعرت بالذنب، لكنني قررت أن أضع فراشات في الفستان من إبداعي الخاص".
وأفاد تاكاهاشي أنه أطلق الحشرات في الحديقة مباشرة بعد عرض المدرّج، رغم أن رسالة منظمة "PETA" أشارت إلى أن الفراشات التي يتم تربيتها في الأسر "تكافح من أجل العثور على مصادر الغذاء، ونادرًا ما تعيش في البرية، ويمكنها أيضًا "نقل الأمراض إلى مجتمعات الحشرات المحلية".
وقال متحدث باسم منظمة "PETA" لـCNN الثلاثاء، إنّ ممثّلاً عن المنظمة التقى مع تاكاهاشي شخصيًا لشكره على رسالته، وأجريا "مناقشة بناءة".
ولفت المصمّم في رسالته إلى أنّه طوّر انجذابه للفراشات منذ إجراء مراسم جنازة جدته قبل عقدين من الزمن. وقال: "ذهبت إلى نهر قريب، وحلّقت بالقرب مني فراشة بيضاء، ولم تغادر جانبي".
وتابع: "هذه التجربة جعلتني أشعر بسعادة كبيرة، معتقدًا أنّ جدتي كانت تقترب مني". وأضاف تاكاهاشي أنه منذ ذلك الحين خاض تجارب أخرى مماثلة مع الحشرات.
وتوجّه إلى "PETA" بالقول: "آمل أن تقدّروا حسن نيتنا، ومن فضلكم لا تترددوا بإبلاغنا عن المزيد حول هذا الموضوع لأنّنا نريد أن نتعلّم كيف نتصرّف بشكل أفضل"، مضيفًا: "أدعو الله أن تأتي الفراشات إلى جانبي مجددًا". 
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