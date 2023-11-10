أغراض وقطع ديكور لا يجب توافرها فى غرفة الطفل

غرفة الأطفال هي من أهم الغرف في المنزل، حيث إن تنظيمها وتأسيسها، وموقعها، من أهم العوامل التى تساعد على نشأة الطفل بشكل سوى،.

فهناك من يخطئ في اختيار ألوان الغرفة، ويختار ألوانا تزيد من نشاط وانفعالات الأطفال كاللون الأحمر، وهناك من يستخدم أثاثا يزيد من إصابات الطفل، ولذلك يجب التفكير قبل تأسيس غرفة الأطفال فى تجنب بعض قطع الأثاث والأجهزة بالغرفة.

أجهزة كهربائية

تشكل الأجهزة الكهربائية مشكلة كبيرة في أي مكان بالمنزل، خاصة فى حالة تواجدها فى غرفة الأطفال، لأنها قد تسبب فى إصابتهم نتيجة لعبهم بها إلى جانب إصابتهم بماس كهربائى، كما يجب وضع غطاء على المفاتيح الكهربائية حتى لا تلفت نظر الطفل ويلعب بها مما يتسبب فى إصابته بالكثير من الأضرار.

أدوات حادة

يجب إبقاء الأغراض الحادة مثل المقص أو السكاكين أو أدوات الحلاقة أو الشفرات أو أي أغراض حادة بعيدة عن الأطفال، حيث إنهم لديهم فضول لمعرفة كل الأغراض والتى قد تصيبهم بجروح .

الأدوية

إن الاحتفاظ بعلبة دواء مفتوحة أو تركها في الغرفة، أو في متناول أيدي الأطفال تشكل خطورة كبيرة علي حياتهم، حيث قد يشربها الطفل أو حتى تفلت من يده وتكسر زجاج مما يشكل خطراً على صحته، وجسده.

الأثاث الثقيل

لا ينبغي الاحتفاظ بالأثاث غير المثبت على الحائط، فالأثاث الثقيل مثل المقاعد والطاولات، غير المستقرة، يمكن أن تسبب إصابات للأطفال، و المسامير المعلقة، وتركيب الأعمال الفنية الثقيلة، والمرايا، والتشطيبات الخشبية السيئة كلها أغراض قد تضر الأطفال.

ألعاب ذات صوت مرتفع

شراء الألعاب الصاخبة للأطفال ليست أمر جيد، لأنها يمكن أن تسبب فقدان السمع، وخاصة للأطفال الصغار، لهذا يفضل شراء لعبة متوسط أو منخفضة الصوت للأطفال .