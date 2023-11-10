الحمل

النجاح الكبير يكون حليفك ويغيّر سير الأمور نحو الأفضل بعد إخفاقات غير متوقعة

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الثور

مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه

الجوزاء

تصبو الى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم أبواباً واسعة وأحلاماً عبر بعض الأصدقاء

السرطان

استفد من القمر الجديد في العقرب، إذ قد يحمل إليك فرصة لإيجاد عمل إذا كنت خالياً أو لتوقيع عقد جديد

الأسد

يبدو هذا اليوم دقيقاً جداً، ما قد يعني حركة عامة وصراعات، وعملية تقشّف قد تلجأ اليها

العذراء

القمر الجديد في العقرب يجلك تتحرك من منطلق ايجابي بنّاء، حان الوقت لتحقيق رغبتك ولتعزيز الروابط والقواسم المشتركة

الميزان

تتصدى لاستفزازات وعمليات تأخير وتسويف وحواجز لن تحول دون تحقيق الأهداف

العقرب

لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية

القوس

القمر الجديد في العقرب يتحدث عن آمال مشرقة على الصعيد المهني، وتصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء

الجدي

القمر الجديد في العقرب مناسب لإطلاق المشاريع والقيام بمفاوضات والمشاركة في بعض المؤتمرات، لا تبعثر طاقاتك ولا تدُر في متاهات كثيرة

الدلو

الحظوظ تحالفك والوقت يستعجلك حتى لا تضيّعه سدى، وتعدك بحصاد مثمر جداً وتغمرك بالتفاؤل والإقدام والاندفاع

الحوت