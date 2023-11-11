24
o
بيروت
26
o
طرابلس
30
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
0
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بمبلغ قياسي.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-11-2023
|
01:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
بيعت تحفة بابلو بيكاسو "امرأة الساعة" التي تعود لعام 1932 بنحو 140 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك الأربعاء الماضي.
وهذا هو ثاني أغلى عمل لبيكاسو يباع في مزاد على الإطلاق، حيث حققت اللوحة 139.4 مليون دولار بحسب دار سوذبيز للمزادات.
Advertisement
وفي عام 2015 ، تم بيع لوحة "نساء الجزائر" (النسخة أو) لبيكاسو في مزاد علني في كريستيز بنيويورك مقابل 179 مليون دولار.
وقالت سوذبيز إن اللوحة التي رسمت عام 1932، وهي صورة لعشيقته ماري تيريز والتر، اشترتها هاوية جمع التحف إميلي فيشر لانداو في عام 1968، وعلقت فوق المدفأة في شقتها بنيويورك لسنوات عديدة.
ولم يتم الكشف في البداية عمن اشترى اللوحة يوم الأربعاء.
وإلى جانب بيكاسو، سيتم بيع حوالي 120 عملا آخر في المزاد الذي يستمر يومين.
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
Lebanon 24
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
13:45 | 2023-11-10
10/11/2023 01:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
12:06 | 2023-11-10
10/11/2023 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن "حزب الله".. هذا الصاروخ "سيقلب المعادلات" وما قيلَ غير عادي!
Lebanon 24
مُفاجأة عن "حزب الله".. هذا الصاروخ "سيقلب المعادلات" وما قيلَ غير عادي!
14:00 | 2023-11-10
10/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟
13:23 | 2023-11-10
10/11/2023 01:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ طارئ حصلَ في البحر قبالة لبنان.. الجيش يتحرّك فماذا جرى؟
Lebanon 24
أمرٌ طارئ حصلَ في البحر قبالة لبنان.. الجيش يتحرّك فماذا جرى؟
04:21 | 2023-11-10
10/11/2023 04:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2023-11-10
برجك اليوم
16:14 | 2023-11-10
عثر على رسالة في زجاجة على الشاطئ رُميت في البحر قبل 26 عاماً.. إليكم قصتها
14:00 | 2023-11-10
بعدما تم اعتباره عنصرياً.. "واشنطن بوست" تحذف رسم "حماس والمدنيين"
11:00 | 2023-11-10
بقرار حكومي.. نقل طالب مصري نابغة من الإبتدائي إلى الجامعة مباشرةً
08:00 | 2023-11-10
فنانون عالميون يوثقون مأساة الحرب على غزة
06:00 | 2023-11-10
أغراض وقطع ديكور لا يجب توافرها فى غرفة الطفل
فيديو
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
11/11/2023 10:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
11/11/2023 10:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
11/11/2023 10:02:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24