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دب يهاجم عمالا في جمهورية ساخا الروسية

Lebanon 24
11-11-2023 | 03:45
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أفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة بجمهورية ساخا (ياقوتيا) شمال شرقي روسيا بتعرض رجلين لهجوم دب بمنطقة لينسكي الحرجية في الجمهورية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى قرية فيتيم ويتلقيان الرعاية الطبية الطارئة وحالتهما الصحية مستقرة".
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وأفاد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بتعرض عاملين في حقل تشايادينتسكي في ياقوتيا لهجوم دب، وأضافوا أنه تم قتل الدب بعد 20 دقيقة من الحادث على يد صياد هرع لمساعدة الرجلين.
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