25
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
دب يهاجم عمالا في جمهورية ساخا الروسية
Lebanon 24
11-11-2023
|
03:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة بجمهورية ساخا (ياقوتيا) شمال شرقي روسيا بتعرض رجلين لهجوم دب بمنطقة لينسكي الحرجية في الجمهورية.
وجاء في بيان صدر عن المكتب: "تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى قرية فيتيم ويتلقيان الرعاية الطبية الطارئة وحالتهما الصحية مستقرة".
Advertisement
وأفاد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بتعرض عاملين في حقل تشايادينتسكي في ياقوتيا لهجوم دب، وأضافوا أنه تم قتل الدب بعد 20 دقيقة من الحادث على يد صياد هرع لمساعدة الرجلين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
Lebanon 24
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
13:45 | 2023-11-10
10/11/2023 01:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
12:06 | 2023-11-10
10/11/2023 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن "حزب الله".. هذا الصاروخ "سيقلب المعادلات" وما قيلَ غير عادي!
Lebanon 24
مُفاجأة عن "حزب الله".. هذا الصاروخ "سيقلب المعادلات" وما قيلَ غير عادي!
14:00 | 2023-11-10
10/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟
13:23 | 2023-11-10
10/11/2023 01:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"طائرات غير عادية" في جنوب لبنان.. وتحذيرٌ إسرائيليّ عاجل!
Lebanon 24
"طائرات غير عادية" في جنوب لبنان.. وتحذيرٌ إسرائيليّ عاجل!
11:30 | 2023-11-10
10/11/2023 11:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:33 | 2023-11-11
مؤهل للحصول على تعويض مليوني.. تبرئة أميركي بعد 35 عاما من سجنه
01:11 | 2023-11-11
بيع لوحة "امرأة الساعة" لبيكاسو بمبلغ قياسي.. اليكم التفاصيل
23:00 | 2023-11-10
برجك اليوم
16:14 | 2023-11-10
عثر على رسالة في زجاجة على الشاطئ رُميت في البحر قبل 26 عاماً.. إليكم قصتها
14:00 | 2023-11-10
بعدما تم اعتباره عنصرياً.. "واشنطن بوست" تحذف رسم "حماس والمدنيين"
11:00 | 2023-11-10
بقرار حكومي.. نقل طالب مصري نابغة من الإبتدائي إلى الجامعة مباشرةً
فيديو
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
11/11/2023 12:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
11/11/2023 12:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
11/11/2023 12:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24