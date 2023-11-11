1.75 مليون دولار تنتظر أحد السجناء!

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أفرجت السلطات الأميركية عن مواطن بعد 35 عاماً قضاها في السجن بعد أن توصلت إلى أنه أدين بالخطأ في جريمة اقتحام منزل والاعتداء جنسياً على طفلة تبلغ 11 عاماً، جنوب غربي ولاية ميشيغان.وألغى قاض، إدانة لويس راست التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام، وفق أسوشييتد برس.وقد يكون رايت مؤهلاً للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضاه في السجن بإدانة ألغيت، بناء على ظهور أدلة جديدة. (العربية)