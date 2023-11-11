اليوم العالمي للسناغل.. ليه علاقاتك العاطفية دايما تنتهي بالفشل؟

يبحث الإنسان طوال الوقت عن نصف الآخر الذى يتوافق معه في العديد من صفاته الشخصية ليكمل حياته معه ويكون أسرة صغيرة تملؤها السعادة و ليتكىء عليه وقت تعبه وعجزه ويشاركه أفراحه وأحزانه، ولكن قد يدخل البعض علاقات عاطفية تنتهى بالفشل مما يتسبب في استمرار وحدته دون أن يعرف سبب واضح لفشله في العثور على الشريك المناسب.

وبمناسبة اليوم العالمي للسناجل، نستعرض أسباب فشل العلاقات العاطفية:

بتختار دايماً الشخص الغلط

أهم أسباب نجاح أي علاقة عاطفية واستمرارها هو الإختيار الصحيح لشريك الحياة، ولكن البعض يسيئون الاختيار ويدخلون في علاقة مع شخص غير مناسب أو محطم عاطفياً أو نرجسى أو يحمل أي صفة من الصفات السلبية التي تتسبب في فشل أي علاقة .

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مش بتعرف تتحكم في غيرتك

الثقة هي أساس قوة واستمرار أي علاقة عاطفية، لذلك إنعدام الثقة بالطرف الآخر والغيرة الشديدة عليه ومحاولة السيطرة عليه طوال الوقت بغرض تملكه أو الخوف من الإنفصال عنه يتسبب في فشل العلاقة.

أنت شخصية خيالية زيادة عن اللزوم

ومن أسباب فشل العلاقات العاطفية أيضاً هو بناء توقعات خيالية من الطرف الآخر، وإنتظار تحقيقها، الأمر الذى لم يتعدى الخيال، مما يتسبب في الشعور بالإحباط وفشل العلاقة.

بتهتم بشغلك أكتر من أي حاجة

اهتمام أحد الطرفان بحياته المهنية على حساب علاقته العاطفية، يتسبب في شعور الطرف الآخر بالإهمال والإحباط، مما يدفعه لاتخاذ قرار بعدم الاستمرار في هذه العلاقة.

مش بتسمع الطرف التانى

ومن أهم أسباب فشل العلاقات العاطفية أيضاً هو التجاهل وعدم الإنصات للحبيب والإهتمام بمشاعره، مما يشعره بالإحباط واليأس لذلك يتخذ قرار بعدم الاستمرار في هذه العلاقة.

أنت شخص روتينى جداً

قد يتبع الشخص نظام روتينى ممل عند تعامله مع الحبيب، مما يتسبب في إحباط الأخير ويجعله ينفر من هذه العلاقة ويطلب الإنفصال.