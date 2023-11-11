عروسة بفستان بألوان علم فلسطين

يتابع الأطفال خلال هذه الفترة إخوانهم في فلسطين وما يعانوا منه من تشريد وفقدانهم لعائلاتهم.

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وقد يشعر بعض الآباء بالحيرة كيف يبدأون بالحديث عن فلسطين، ولكن إحدى الأمهات اتبعت حيلة مختلفة ولجأت إلى طلب دمية ترتدى فستانا بألوان علم فلسطين حتى تجعل أولادها ينظرون لفلسطين بنظرة مختلفة ومبهجة تناسب أعمارهم وتذكرهم بها طوال الوقت.

تحدثت دعاء لاشين، مصممة العرائس، عن اتجاهها لتصميم دمية ترتدى فستان بألوان علم فلسطين، حيث قالت لـ" اليوم السابع":" أنا مؤمنة بأن فلسطين سوف تنتصر في النهاية، لذلك صممت دمية ترتدى فستان بألوان علم فلسطين، وبإطلالة مبهجة".

وصممت دعاء الفستان من قماش شيفون ودمجت معه قماش أثقل، وصممت ميدالية بدمية أصغر ترتدى فستان علم فلسطين، لتكون في يد أي شخص طوال الوقت، كدليل على التمسك بفلسطين وإنها في بال وخاطر كل عربى.

ووراء تصميم دعاء لدمية ترتدى فستان بألوان علم فلسطين، قصة والتي تحدثت عنها قائلة:" أربع أشخاص عرب يعيشون بأمريكا طلبوا منى هذه الدمية، منهم أم رغبت في أن تجعل علم فلسطين أمام أطفالها طوال الوقت لتذكرهم بالقضية الفلسطينية ولكن بطريقة تتوافق مع أعمارهم".