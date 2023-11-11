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الحملتمر بيوم مرهق مهنياً ويتأثر طبعك ببعض الأنباء التي تعيق خطواتك المستقبلية.الثورقد تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصاً متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.الجوزاءتشتت أفكارك يجعلك في حال من الضياع، فكن أكثر تركيزاً حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتين.السرطانالثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقاً لم تكن تتوقعها.الأسدقد يترتّب عليك دفع مبلغ من المال، او تضطر الى شراء أمنك وسلامتك بنفقات لم تكن محسوبة.العذراءتبدو نشيطاً ومفعماً حيوية وتفاؤلاً وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم.الميزانالرتابة في العمل من الأمور التي تسبب لك انزعاجاً كبيراً، من الأفضل أن تجد الحلول سريعاً لهذه المسألة.العقربعليك بضرورة الابتعاد عن الروتين والمشكلات اليومية، من المناسب أن تلتقي الأصدقاء وترتاح إلى مجموعة صغيرة تُشعرك بالأمان.القوسالعمل الذي تؤدّيه هذا اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عن أقله في المدى المنظور، لكن الفرج قريب.الجديالتصرّفات غير المسؤولة ليست في مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام الجديّ.الدلوتنجذب إلى زميل ناضج تعدّه مرجعاً لك، وتثير علاقتك به بعض الحساسيات وتضطر إلى الحسم.الحوتحاول أن تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك بين الآخرين. (السومرية)