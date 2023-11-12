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مستعان من فيلم لبناني... اليكم حقيقة الفيديو لإصابة طفلة في غزة

Lebanon 24
12-11-2023 | 01:47
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في وقت تحصد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة حياة آلاف الفلسطينيين منذ الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ترتفع أصوات في الغرب تشكك في الحصيلة التي تقدمها وزارة الصحة التابعة لحماس عن حجم الخسائر البشرية بين سكان القطاع.
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وفي هذا السياق، تنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها حسابات لمسؤولين إسرائيليين، مقاطع فيديو وصور يدعي ناشروها أنها لفلسطينيين يمثلون مشاهد القتل والموت، على غرار فيديو قيل إنه يظهر فلسطينيين يتظاهرون بإصابة طفلة في غزة.
لكن هذا المشهد لم يصوره فلسطينيون للتضليل مثلما ادعت المنشورات، بل هو في الحقيقة من تصوير فيلم لبناني قصير عن حياة الفلسطينيين.
ويظهر في الفيديو طفلة جالسة على سرير متحرك خاص بعمليات الإنقاذ وشخصان يضعان لها مستحضرات لتبدو أنها مصابة.
وجاء في التعليقات المرافقة "نفضح الأكاذيب الفلسطينية: الغزيون يحاولون تضليل الرأي العام العالمي والعربي ووسائل الإعلام من خلال فبركة إصابات في صفوف الأطفال والمدنيين بغزة".
وحظي هذا الفيديو بآلاف المشاركات والتعليقات على صفحات مسؤولين إسرائيليين في مواقع التواصل، ومنهم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، وعلى صفحات بلغات أخرى حول العالم منها الإنكليزية والفرنسية والتايلاندية والإسبانية، في وقت تسبب فيه القصف الإسرائيلي بمقتل وإصابة عشرات الآلاف ودمار واسع النطاق في القطاع المحاصر. (الحرة)

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