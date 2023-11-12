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منوعات
بيع قائمة من عشاء الدرجة الأولى في "تايتانيك".. كم بلغ سعرها؟
Lebanon 24
12-11-2023
|
10:54
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أعلنت دار "هنري آلدريدج أند صن" البريطانية للمزادات، أن "قائمة عشاء من الدرجة الأولى في سفينة "تايتانيك" التي غرقت في العام 1912، بيعت مقابل 84 ألف جنيه استرليني (103 آلاف دولار)".
وقال أندرو آلدريدج من دار المزادات إنه رغم عمليات البحث التي أجريت مع العديد من هواة جمع القطع المتعلقة بتايتانيك "لسنا على علم بوجود أي نسخ أخرى لقائمة من عشاء الدرجة الأولى ليوم 11 نيسان".
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وتضمنت القائمة، التي قدرت قيمتها بما بين 50 ألفا و70 ألف جنيه إسترليني، أطباق عشاء بما فيها المحار ولحم الضأن بالنعناع وبط بصلصة النبيذ، وهي مؤرخة يوم 11 نيسان، بعيد مغادرة السفينة.
وعثر على هذه الوثيقة الثمينة في ألبوم صور يعود إلى الستينيات بعد وفاة لين ستيفنسون، وهو مؤرخ في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا.
المصدر: رويترز
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