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بـ4 تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي... هيئة محلفين كندية تدين قطب الأزياء نيغارد

Lebanon 24
12-11-2023 | 23:56
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أدانت محكمة كندية بيتر نيغارد، الذي كان يقود، ذات يوم، إمبراطورية أزياء نسائية، بـ4 تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، ولكن تمت تبرئته من التهمة الخامسة بالإضافة إلى تهمة الحبس القسري.
وأصدرت هيئة المحلفين الحكم في اليوم الخامس من المداولات بعد محاكمة استمرت 6 أسابيع في تورونتو.
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بدوره، دفع نيغارد (82 عاما) بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، والتي ترجع إلى مزاعم تعود إلى الثمانينات وحتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
إلى ذلك، شهدت 5 نساء - هوياتهن محمية بموجب حظر النشر - بأنهن تمت دعوتهن إلى مقر نيغارد في تورونتو بذرائع تتراوح بين الجولات إلى مقابلات العمل، مع انتهاء جميع اللقاءات في جناح غرفة نوم في الطابق العلوي حيث تعرضت أربع منهن للاعتداء الجنسي.

كما روى العديد من المشتكين أمام هيئة المحلفين قصصا مماثلة عن لقاء نيغارد على متن طائرة، أو على مدرج المطار، أو في ملهى ليلي ثم تلقي دعوات للحضور إلى المقر الرئيسي.
وقالت جميع النساء الخمس إن اجتماعاتهن أو تفاعلاتهن مع نيغارد انتهت بنشاط جنسي لم يوافقن عليه. (RT)
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