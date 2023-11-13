Advertisement

منوعات

في إسبانيا... إيجاد سمات مشتركة لدى المعمرين

Lebanon 24
13-11-2023 | 02:58
A-
A+
Doc-P-1129777-638354665725215053.jpg
Doc-P-1129777-638354665725215053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشف العلماء الإسبان، سمات شخصية مشتركة بين الأشخاص الذين يعيشون لفترة طويلة.
وقالت بوابة JoHS الإلكترونية، إن العلماء من جامعة مدريد حددوا السمات الشخصية الرئيسية للمعمّرين، ونشروا نتائج دراستهم في مجلة Journal of Happiness Studies.
Advertisement
وشملت الدراسة ما يقارب 14000 شخص معمر، تتراوح أعمارهم بين 100 إلى 107 أعوام، مما سمح للعلماء بإجراء تحليل متعمق لسمات شخصياتهم.
ووجدت الدراسة أن المعمرين لديهم 19 صفة مشتركة، بما في ذلك الصدق وحب التعلم والامتنان والمستوى العالي من الذكاء والنشاط والفضول. وسلط العلماء الضوء بشكل خاص على الفضول، معترفين بأنه أحد أهم السمات. بالإضافة إلى ذلك، كانت البهجة والإيمان الديني والشجاعة وروح الفكاهة من العوامل المهمة. وتساعد هذه الصفات، بحسب الخبراء، في الحفاظ على الصحة، بما في ذلك صحة الدماغ.
ويخطط العلماء لمواصلة البحث في هذا المجال من أجل دراسة تأثير هذه السمات على متوسط العمر المتوقع للإنسان بمزيد من التفصيل. وقال الباحثون: "إن دراسة الخصائص الحياتية للمعمرين تفتح لنا آفاقا جديدة لتحقيق الشيخوخة الصحية.
وأكد مؤلفو الدراسة على أنه من المهم أن تظل فضوليا، وأن تتعلم أشياء جديدة بنشاط، وتسافر وتقرأ وتطور النشاط الفكري، الأمر الذي يزيد من فرص الحياة الطويلة والسعيدة. (RT)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:25 | 2023-11-13
00:40 | 2023-11-13
23:56 | 2023-11-12
23:00 | 2023-11-12
15:18 | 2023-11-12
12:04 | 2023-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24