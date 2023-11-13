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منوعات

أبراج تجد متعتها في الطعام.. منها الأسد والثور

Lebanon 24
13-11-2023 | 08:00
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الغذاء تجربة يمكن أن تشعل حواسنا وتجلب لنا السعادة، لدى بعض الأفراد انجذابا طبيعيا نحو المأكولات الشهية، ويمكن لبعض الأبراج يكون ميولهم الغذائية، وهناك أربعة أبراج فلكية من عشاق الطعام ومعروفين بحبهم للطعام، وتذوق النكهات واستكشاف مأكولات جديدة.

 

برج الثور

يعتبر مواليد برج الثور من عشاق الطعام، ويقدرونه ويعتبرونه أرقى الأشياء في الحياة، لديهم قدرة فطرية على الاستمتاع بملذات المأكولات الشهية، كما أنه يستمتع بالانغماس في النكهات الغنية والوجبات الرائعة وراحة الأطباق المطبوخة في المنزل، إن تقديرهم للمأكولات الذواقة يجعلهم خبراء حقيقيين في الطعام.

 

برج السرطان

يتمتع أصحاب برج السرطان بعلاقة عاطفية عميقة بالطعام، مما يجعلهم من عشاق الطعام الشغوفين، حيث يجدون الراحة في المطبخ، ويعبرون عن حبهم من خلال الرعاية والوجبات اللذيذة، حيث إنهم يحبون الطبخ للآخرين.

برج الأسد

لا يحب أصحاب برج الأسد تناول الطعام فحسب، بل يستمتعون أيضاً بتفاصيل كل خطوة في عمله، ومشاهدة مكوناته وهي تندمج مع بعضها، كما إنهم ينجذبون إلى أفضل تجارب تناول الطعام ويستمتعون بكونهم مركز الاهتمام في التجمعات الاجتماعية، كما يقدر برج الأسد العروض الرائعة والنكهات الجريئة وفرصة عرض مذاقهما الرائع في الطعام، غالباً ما تكون مائدتهم مليئة بالذوق.

 

برج القوس

يتمتع أصحاب برج القوس بشهية مختلفة، حيث إنه لا يمانع من اكتشاف طبق جديد فور انتهاء الآخر، كما إنهم يحبون تجربة الأطعمة الجديدة، واستكشاف المأكولات المتنوعة، مما يجعل رحلتهم مع الطعام رحلة مثيرة ومليئة بالمغامرات.

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