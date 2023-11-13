طبيب يترك غرفة العمليات بسبب كوب شاي.. إليكم تفاصيل ما حدث

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خرج طبيب من غرفة العمليات في منتصف عملية جراحية، غاضباً لأن زملائه لم يحضروا له كوباً من الشاي.ووقعت الحادثة عندما كان تيجرانغ بهالوي يجري جراحة "ربط البوق" أو منع الحمل الدائم لثماني نساء في مركز صحي في ناجبور، الهند، في 3 تشرين الثاني.وبعد أن أجرى عملية جراحية لأربع من النساء، قام بتخدير الأربع الباقيات، ثم طلب من زملائه أن يعدوا له كوباً من الشاي.ولكن عندما عاد الموظفون من دون كوب شاي، غادر الطبيب الغرفة فجأة دون استكمال العمليات الجراحية.وعندما أبلغت إدارة المستشفى المسؤول الطبي بالمنطقة بالحادث، تم إرسال بديل لإنهاء العمليات الجراحية للنساء الأربع المتبقيات.وذكرت قناة "إن دي تي في" أن إدارة المنطقة أمرت بإجراء تحقيق في ما حدث، وسيتم اتخاذ "الإجراء المناسب" ضد الدكتور بهالوي بناءً على النتائج.