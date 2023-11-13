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برجك اليوم

Lebanon 24
13-11-2023 | 23:00
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الحمل
يثير هذا اليوم بعض النزاعات المهنية ويعلن عن تغيرات تحصل في هذا المجال
الثور
عليك أن تكون ليّن العريكة مع الزملاء، ولا سيما مع من ينتظرون الفرصة للانقضاض عليك
الجوزاء
ينتقل مارس إلى الميزان فتبدأ حركة مهنية جيدة وتنطلق في بعض المبادرات متحدياً كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة
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السرطان
مهما حاول الزملاء تعريض سمعتك للأذى، لن ينجحوا في مسعاهم لأن رصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم
الأسد
ينتقل مارس إلى الميزان ويحمل حدثاً فلكياً آخر مناسباً لك هو انتقال مركور إلى القوس، لذا لا يجوز التأجيل والإهمال في العمل بعد اليوم
العذراء
قد تطلّ بعمل عام وجماهيري أو تذهب إلى لقاء أو تسافر فتشعّ بشخصية برّاقة، تشعر بالاتزان والفخر
الميزان
تتسلّح بالشجاعة والقوة لكي تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق جديداً وتحضّر نفسك للإعلان
العقرب
ينتقل كوكب مارس إلى برج الميزان، لكي يعيد إلى طاولة البحث بعض الشؤون الماضية والقديمة والنشاطات المهنية
القوس
 أشرك الزملاء في فرح أو مناسبات جميلة، واهتم ببعضهم وحاول أن تلبّي دعوة أحدهم وتوجَّه إليهم بأفكار مبتكرة وحديثة
الجدي
يحذرك الفلك من التحديات عندما ينتقل ويدور حديث مهم مع أحد الزملاء اعتباراً من اليوم، وتخطط لمشروع خلاق
الدلو
ينتقل مارس إلى برج الميزان ليجتمع هذان الكوكبان في موقع مناسب لك، ويكون دافعاً لبداية مشروع جديد واتجاهات من نوع آخر
الحوت
ينتقل كوكب مارس إلى برج الميزان لكي يساهم في تخفيف الأعباء عنك ويعلن عن فترة أكثر سلاسة من السابق
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